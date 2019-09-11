«Омскводоканал» запустил воздуходувную станцию за 102 млн рублей

Модернизированная воздуходувная станция в Омске введена в эксплуатацию в рамках реконструкции очистных сооружений канализации.

АО «Омскводоканал» начало комплексную модернизацию еще в 2015 году. Инвестиции в модернизацию воздуходувной станции составили 102 млн рублей. На эти деньги капитально отремонтировали здание 1962 года постройки и установили новое оборудование.

Генеральный директор АО «Омскводоканал» Сергей Шелест утверждает, что благодаря данным мероприятиям город сможет экономить на электроэнергии около 30 млн рублей ежегодно. Новые технологии позволят поддерживать соответствующее качество воды на прежних производственных площадях и не выходить за пределы существующего тарифа, несмотря на рост цен на бензин и дизельное топливо, на реагенты и все материалы для качественной очистки воды.

Очистные сооружения канализации расположены в черте города, в поселке Николаевка. Сюда поступают сточные воды потребителей Омска, очищаются и выпускаются в Иртыш, являющийся единственным источником водоснабжения. Производительность очистных сооружений — 620 тыс. кубометров в сутки.

После очистки на сооружениях «Омскводоканала» вода, которая возвращается в Иртыш, содержит на порядок меньше вредных веществ, присутствовавших в реке изначально. «Мы запускаем новую станцию по подаче воздуха, чтобы та биологическая среда, которая используется на наших очистных сооружениях, могла обеспечиваться кислородом и очищать воду, которую мы впоследствии возвращаем в Иртыш», — пояснил Шелест.

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