В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» компания «Горно-Алтайавтодор» ведет капитальные ремонтные работы на дороге Шебалино — Дъектиек.

Несмотря на то, что по контракту окончание работ планировалось на 31 октября, подрядчик, Юго-Восточное ДРСУ (Бийск), обещает завершить раньше обозначенного срока. Дорожники значительно опережают график. Уже готово новое асфальтобетонное покрытие, завершаются работы по устройству тротуаров.

Учитывая, что дорога ремонтируется в рамках федеральной целевой программы, ее в числе первых включили в региональную программу по устройству электроосвещения на участках дорог, проходящих через населенные пункты. Работы по устройству электроосвещения начнутся в октябре.

Всего в 2019 году в рамках нацпроекта запланированы работы на 26 объектах протяженностью более 60 км, это 15 объектов местного значения Горно-Алтайской агломерации и 11 объектов регионального значения. В этом году регион получит на работы в рамках национального проекта 690 млн рублей.

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