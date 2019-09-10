Библиотеки давно уже не только сохраняют, но и создают. Производство постоянно наращивает обороты – с конвейера интеллект-заводов сходит все больше смыслов, решений и проектов. В ГПНТБ СО РАН в пятый раз спускают со стапелей читающий ковчег. Международный фестиваль «Книжная Сибирь» — это около ста экспонентов, 1000 кв метров выставочных площадей и тот самый Дениска Короблев.

Создать из публичной научно-технической (или просто самой большой) библиотеки интеллект-завод предложил руководитель компании «Фрэндинг Груп» Александр Лазарев. Предприниматель уверен, что ГПНТБ уже стала центром интеллектуальных событий и сможет взвалить на себя еще и создание карты интеллектуальных активистов и ресурсов города, области, региона, страны, мира.

Инновационная изнанка и содержание

Отчасти это уже происходит на примере фестивалей науки, библионочи и… «Книжной Сибири», который проводят сразу три библиотеки: ГПНТБ СО РАН, НГОНБ и Областная детская библиотека имени Горького. Профи, альтруисты, волонтеры, единомышленники готовы в одном месте и в одно время изменять, развивать, уточнять мир. И библиотека стремится обеспечить своей «пастве» юзабилити. Директор ГПНТБ СО РАН Андрей Гуськов заметил на пресс-конференции, собранной в честь фестиваля в ТАСС, что экспоненты – издатели, библиотеки – впервые предъявят лучшие книги в доведенном до совершенства выставочном пространстве библиотеки. Раньше здесь, на втором этаже библиотеки, располагался зал бумажных каталогов. Теперь каталожные ящички переехали в музеи, а светлый зал стал полноценным конгресс-холлом.

В этом выставочном центре пройдет и книжная ярмарка, и культурная программа. Здесь же подведут итоги конкурса «Книга года: Сибирь-Евразия–2019». На суд требовательного жюри представили больше 130 изданий, а география посылок — от Дальнего Востока до Москвы. Ниже этажом, на первом, стартовом, пройдет IV Региональный фестиваль детской книги, выше – на третьем — в «Студии312» — литературный семинар «Третья столица». А в конференц-зале им Елепова — III Региональный книжный форум «Информационное общество: новые приоритеты книжной культуры.

Цех визуальной культуры

Художественные проекты покроют все «тело» библиотеки. Выставок много, обозначу лишь некоторые. На пятом этаже – серия «Атмосфера трассы» почетного председателя новосибирского отделения Союза фотохудожников России Андрея Лашкова. Ручные отпечатки – мои ровесники. Их автор только что закончил книгу «Ступени» о жизни в фотографии и о фотографии жизни – Андрей Лашков представит ее 14 сентября. Рядом с размышлениями на тему скорости, победы и цены ошибки – антивоенный плакат и лубочная картинка времен Первой мировой войны 1914-1918 гг. Образец государственной пропаганды столетней давности, книги в картинках для тех, кто не умеет читать. Эта выставка появилась благодаря партнерским отношениям библиотеки с Новосибирским художественным музеем. Здесь же – вдохновленные великими первооткрывателями работы Всероссийской передвижной выставки «Великий Северный поход Витуса Беринга», которые привез руководитель проекта питерец Ильдар Маматов. Есть в экспозиции и книжная графика, и детские рисунки, и даже высокотехнологичная игра от «Альянс Франсез». Знатоки французского смогут воспользоваться дополненной реальностью и воочию увидеть и даже прикоснуться к главным достопримечательностям Франции.

К уникальным выставкам можно отнести и комплекс тачскринов, на которых пройдут цифровые уроки «В начале было слово», разработанные специалистами исторического парка «Россия – моя история». Благодаря новым технологиям любой желающий сможет освоить почерк с чётким угловато-геометрическим рисунком под названием «устав».

В ярмарочных рядах найдется место уникальному дизайнерскому проекту MY.NOVOSIB Владимира Зянкина, занятого брендингом территории, и майкам от лавки ручной печати АН2, художники которой специально к фестивалю «откатали» по методу шелкографии «читающих кошек».

Цех производства историй

Теперь о пишущих знаменитостях. Уверен, все мы мечтали когда-нибудь познакомиться с Дениской Кораблевым. Час пробил — прозаик, сценарист филолог, политолог, колумнист и просто сын писателя Виктора Драгунского явится в Новосибирск в образе успешного и востребованного профи. И он не один будет себя озвучивать. В помощь писателю актеры Евгений Варава (театр «Старый дом») и Роман Лящук (театр «Понедельник выходной») – они исполнят рассказы Дениса Драгунского.

Приедет и триумфатор научпопа — журналист, популяризатор науки Тим Скоренко. Он лично представит самую нашумевшую книгу сезона от издательства «Альпина нон-фикшн» «Изобретено в СССР. История изобретательской мысли с 1917 по 1991 год». Писатель выступит с интерактивной лекцией, так что зрители почувствуют себя немного героями этой его книги.

Науку и литературу – на этот раз с ее поэтического «края» представит Владимир Захаров. Этот московский физик-теоретик, доктор физико-математических наук, член американского математического общества полвека назад жил и работал в новосибирском Академгородке, был ярким участником диссидентского движения, а теперь возвращается в статусе успешного поэта, имеющего публикации в «Новом мире» и «Арионе».

Из Екатеринбурга мы ждем Александра Кердана — писателя, автора песен, переводчика, журналиста, доктора культурологии, сопредседателя правления Союза писателей России, координатора Ассоциации писателей Урала, Поволжья и Западной Сибири. Из Челябинска — поэта, критика, основатель единственного в стране магазина «Поэзия» Александра Самойлова. Он привезет и свои книжки. Из Минска — поэта, музыканта, перформера, критика, редактора, издателя, основателя издательства «Виноград», руководителя издательского проекта «Новые мехи» Дмитрия Строцева.

Здорово будет лично познакомиться с Германом Лукомниковым. Это поэт, прозаик, палиндромист, перформер, составитель антологий и сборников стихов, победитель всероссийского и серебряный призер международного поэтического слэма, организатор фестивалей палиндрома научит делать стихи Германа Лукомникова.

Также ожидается встреча с писателем-фантастом, секретарем Союза писателей России, председателем международного Совета по фантастической и приключенческой литературе Виталием Пищенко.

Цех обработки смыслов

Весной в ГПНТБ СО РАН в ГПНТБ СО РАН уже заглядывал особенный гость – полиглот, культуролог, транслятор современного культурного пространство Сибири Томаш Гланц. Это сегодня он профессор Цюрихского университета, член редакционных коллегий и советов ряда международных изданий, в том числе журналов «Новое литературное обозрение» (Москва) и Česká Literatura (Прага) прилетит в Новосибирск из Швейцарии. Прошлое – не менее заслуженное: руководитель исследовательского центра сравнительной поэтики Карлова университета (Прага), научный сотрудник Исследовательского центра Восточной Европы Бременского университета.

Наконец, нельзя не упомянуть переводчика с немецкого, английского и французского языков, участницу переводческой мастерской германской Рабочей группы по подростковой литературе в Гамбурге, лауреат Специальной премии Гете-института лучшему молодому переводчику с немецкого языка Татьяну Зборовскую.

Цех спецзаказа

Фестиваль, который проходит под патронатом министерства культуры Новосибирской области, неизбежно становится форумом, на который собираются все випы книгочейной науки. У каждого из них есть своя миссия пребывания, о которой лучше писать по итогам. Ограничимся перечнем имен. Управляющий вице-президент российского книжного союза, секретарь Союза писателей России, генеральный директор издательства «ВЕЧЕ», заслуженный работник культуры Леонид Палько. Президент международного совета по детской книге (IBBY) Чжан Минчжоу. Заместитель генерального директора издательской группы «Эксмо-АСТ» Максим Лозовский, исполнительный директор Ассоциации деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению, член правления Международного совета по детской книге Анжела Лебедева. И многие другие.

Подробнее о номенклатуре изделий интеллект-завода (полную программу фестиваля) можно прочитать на сайте фестиваля.

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