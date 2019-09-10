Обнародована программа празднования 60-летия НГУ

11-15 сентября в Академгородке пройдут праздничные мероприятия, посвященные 60-летию Новосибирского государственного университета (НГУ).

Как отмечает пресс-служба вуза, в первый день празднования, гостей НГУ ожидает торжественное открытие памятной доски ректору НГУ, академику РАН Спартаку Тимофеевичу Беляеву. Также в этот день в стенах вуза пройдет лекция президента и председателя Сбербанка России Германа Грефа «Постоянное развитие в меняющемся мире» .

В этот же день в 14:00 в Доме Ученых пройдет торжественное заседание, посвященное Юбилею НГУ. В нем в том числе примет участие губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Вечером 11 сентября на площадке перед вузом пройдет концерт «Сентябрёвка» (выступят музыкальные группы «Рви меха», «De Light», «Несчастный случай»).

Как ранее писал «Континент Сибирь», бюджет на проведение концерта в честь 60-летия университета НГУ составил почти 500 тысяч рублей.

В свою очередь 14 сентября, по данным союза выпускников НГУ, пройдет круглый стол, посвященный истории университета – «НГУ — 60: осмысливаем время, события, опыт. У открытого микрофона историки и непосредственные участники событий». На нем будет представлена новая книга по истории НГУ «Новосибирский государственный университет: создание, становление, развитие 1959-2019». Также будут раскрыты темы призыва студентов в армию в 80-х годах, движение стройотряда и его актуальность в современные дни, а также вопрос идентичности выпускников и студентов НГУ. Отдельный круглый стол будет посвящен Академгородку сегодня и завтра. Также участники обсудят программу развития союза НГУ.

Для тех, кто не сможет участвовать в мероприятии, университет планирует органихзовать онлайн-трансляцию.

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