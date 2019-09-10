Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области не приняли проект плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития региона на период до 2030 года, представленный министерством экономического развития. По мнению парламентариев, не содержащий конкретных мер документ требует доработки.

План мероприятий во вторник на комитете по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям регионального парламента представил заместитель министра экономического развития Новосибирской области Виталий Шовтак. В соответствии с планом, до 2025 года социально-экономическое развитие региона должно развиваться по консервативному сценарию. Далее – по инновационному. По расчетам авторов документа, за 10 ближайших лет уровень бедности в Новосибирской области должен снизиться до 4,5%, до 5% упадет уровень безработицы, 60% новосибирцев начнут регулярно заниматься спортом, и их продолжительность жизни вырастет до 80 лет. Рост ВРП в два раза должны поддержать инвестиции в регион, которые должны вырасти в три раза, составив 980 млрд рублей. Количество жителей региона к 2030 году должно достигнуть 3 млн человек (по данным 2018 года, в регионе проживает около 2,8 млн человек – «КС»).

Народные избранники план раскритиковали. По мнению депутатов, документ не учитывает реальные проблемы населения региона, включая сельских жителей, и не предлагает их решение. «Где основания для того, что продолжительность жизни в области, которая сейчас составляет порядка 70,8 лет, за 10 лет подскочит до 80?», — удивился депутат Александр Манцуров. Глава комитета Олег Подойма поинтересовался, что думает о документе бюджетный комитет парламента. «У нас к плану те же самые вопросы. Не видим причинно-следственные связи», — ответила заместитель председателя комитета Ирина Диденко. Виталий Шовтак пояснил народным избранникам, что документ не предполагает конкретных мер, которые планируется обсуждать позже, в ходе подготовки планов по реализации госпрограмм. Депутаты с этим не согласились. «Вспомните нам Ольга Витальевна (Ольга Молчанова, экс-министр экономического развития НСО – «КС») здесь рассказывала два или полтора года назад, что потом будет план, и все будет. Дальше, дальше, дальше. Плана нет, параметры нас не устраивают. Я предлагаю пока хотя бы воздержаться от принятия этого документа», — заявил заместитель председателя комитета Денис Субботин. В итоге парламентарии проголосовали за возвращение плана на доработку. При этом они приняли предложение представителя минэкономразвития о формировании депутатской рабочей группы, которая поможет доработать документ.

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