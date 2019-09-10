Контрольно-счетная палата Новосибирской области нашла многочисленные нарушения при проверке использования бюджетных средств направленных на реализацию государственной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Новосибирской области» в 2017-2018 годах.

Отчет КСП во вторник был заслушан на комитете по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям Законодательного собрания Новосибирской области. Как пояснила парламентариям аудитор Ирина Саблина, проверялось министерство сельского хозяйства региона, а также администрации семи районов. Аудиторов интересовало обеспечение сельчан жильем в рамках госпрограммы. Как выяснили проверяющие, обеспечение сопровождалось нарушениями, как на уровне составления списков участников программы, так и на этапе строительства жилья. В частности, нарушались сроки перечисления чиновниками средств на счета получателей соцвыплат, некоторые заявители получали выплаты без законных оснований, не пользовались льготой на получение древесины, администрациями не проводились проверки стоимости и площади жилья и так далее. По одному из нарушений, в Чановском районе, где аудиторы заподозрили нарушение Уголовного кодекса, информация передана в прокуратуру. Депутаты приняли отчет, отметив необходимость детальной проработки причин выявленных нарушений. «Есть вопросы, которые связаны с выделением льготной древесины и строительством жилья на сельских территориях. Есть и предложения по регулированию, которые стоит рассмотреть на законодательном уровне. Это позволит те льготы, которые есть, правильно доводить до населения», — отметил председатель комитета Олег Подойма.

Также на комитете депутаты обсудили планируемые изменения в порядок предоставления льгот аграриям, о которых рассказал министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко и план мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2030 года, который представил замминистра экономического развития региона Виталий Шовтак. План парламентарии не приняли, большинством голосов настояв на необходимости его доработки. По мнению народных избранников, документ носит слишком рамочный характер и далек от жизненных реалий, в том числе проблем АПК. «Декларируется увеличение продолжительности жизни, но мы не увидели конкретных цифр, связанных с вопросами благоустройства, газификации, обеспечения чистой водой, улучшения качества жизни на селе. Соотношение зарплаты на селе и в среднем по области тоже нас не устраивает – эта дистанция должна сокращаться, и это должно быть заложено в стратегии», — пояснил Олег Подойма. В итоге депутаты заявили о готовности создать рабочую группу, которая поможет министерству доработать документ.

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