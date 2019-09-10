В правительстве Забайкальского края обсудили вопросы подготовки кадров

Правительство Забайкальского края обсудило вопросы подготовки кадров в регионе. На сегодня проблемы имеются и в освоении средств, направляемых на профессиональное обучение граждан предпенсионного возраста, а также средств, направленных на стипендии студентам.

Руководитель минтруда и социальной защиты региона Инна Щеглова в ходе прошедшего 9 сентября совещания сообщила, что министерство по развитию Дальнего Востока предлагает региону заняться разработкой программы подготовки кадров, которые станут необходимыми для реализации нацпроекта.

По словам Инны Щегловой, на сегодня нет понимания того, какие специалисты требуются, и какая должна быть структура трудовых ресурсов.

«В адрес всех органов (государственной власти) мы направили соответствующий прогноз баланса трудовых ресурсов. Это поможет получить понимание ситуации, сформировать техническое задание в адрес министерства науки и молодежной политики по подготовке кадров на перспективу. Нужно будет рассматривать возможность введения экспресс-программы подготовки, ждать более четырех лет, для нас это будет слишком долго», – отметила министр труда и социальной защиты региона.

Как сообщает пресс-центр правительства Забайкальского края, проблемы имеются и в освоении средств в рамках профессионального обучения граждан предпенсионного возраста, а также средств, направленных на стипендии. Выплаты рассчитываются для каждого студента индивидуально.

Руководитель Забайкальского края Александр Осипов считает, что о предоставленной возможности нужно рассказать жителям региона и объяснять, на что они умеют право.

«Давайте привлекать категории людей, которым будут платить стипендии. Я уверен, что найдутся желающие освоить профессиональную специализацию, получая при этом выплаты», — отмечает Александр Осипов.

Обучение людей предпенсионного возраста – правительственная программа, направленная на повышение конкурентоспособности на рынке труда немолодых сотрудников, усовершенствовав знания и навыки, учитывая потребности работодателя. Программа включает в себя такие профессии, как: охранник, повар, кондитер, продавец, санитар, инспектор по кадрам, слесарь по ремонту автомобилей, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, машинист экскаватора, водитель погрузчика, оператор электро-вычислительной машины, сметное дело в строительстве, делопроизводитель, младший воспитатель, 1С Бухгалтерия, 1С Управление торговлей.

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