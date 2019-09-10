Губернатор Кемеровской области поручил расселить жителей Ленинска-Кузнецкого

Из-за взрыва, произошедшего на прошлой неделе в Ленинске-Кузнецком, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев дал поручение предоставить части ленинск-кузнечан новое жилье.
Глава региона провел внеплановое совещание с представителями органов власти, МЧС и полиции. В ходе встречи было принято решение расселить горожан, проживающих в зоне повышенной опасности.
В результате взрыва в частном доме, в котором пострадала 63-летняя женщина, три улицы в Ленинске-Кузнецком находятся в зоне риска — это около 150 частных домов. По предварительной версии, в подпольях скопился газ метан, который может выйти на поверхность из выработок ликвидированной шахты.
Сейчас специалисты ВостНИИ устанавливают причины потенциального газовыделения пласта и разрабатывают план дегазации. Также ведется мониторинг атмосферы в жилых домах.