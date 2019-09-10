Распределительный центр «Толмачево» будет обрабатывать до 5 тысяч тонн грузов в сутки и станет центром сосредоточения местных производителей и поставщиков.

В Новосибирском районе 6 ноября открылся новый распределительный центр X5 Retail Group. РЦ «Толмачево» станет главной логистической артерией торговой сети во всем Сибирском Федеральный округе и будет снабжать продукцией более 135 населенных пунктов в Новосибирской, Омской, Томской, Кемеровской областях, Красноярском и Алтайском краях, а также республиках Алтай и Хакасия.

«Распределительный центр позволит обрабатывать 5 тысяч тонн груза в сутки и обслуживать до 1200 торговых объектов. Он оптимизирует логистические расходы и сделает сотрудничество с поставщиками эффективнее, обеспечив более короткий путь товаров от производителей к потребителям», — отметила директор макрорегиона «Сибирь» торговой сети «Пятёрочка» Юлия Тюленева.

РЦ «Толмачево» располагается на площади 38 500 квадратных метров. Здесь восемь зон хранения: сухой и алкогольный склады, зоны замороженной продукции и продукции категории fresh, икры, фруктов и овощей, а также комплекс газации бананов, где фрукт доводят до необходимого уровня спелости. Автоматизированная система погрузки и выгрузки товаров четко регламентирует перемещение паллет по ячейкам и стеллажам, а также отправляет готовые партии в рейс.

Благодаря автоматизации, при выходе на полную мощность новый распределительный центр будет способен обслуживать более 700 поставщиков. При этом в приоритете у «Пятёрочки» — местные производители.

«Мы выходим на новый уровень взаимодействия с локальными поставщиками и производителями продуктов питания, расширяем ассортимент и увеличиваем количество сибирских товаров в наших магазинах», — отметил исполнительный директор торговой сети «Пятёрочка» Алексей Дроботай.

По мнению заместителя губернатора Новосибирской области Сергея Сёмки, присутствовавшего на открытии РЦ «Толмачево», создание нового логистического центра еще раз подтверждает стратегически удачное географическое положение Новосибирска, а также решает важную социальную задачу — создает 500 новых рабочих мест в регионе.

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