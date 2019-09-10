С начала 2019 года в проекте участвует 8 предприятий из Красноярского края. До конца этого года в планах вовлечь еще 19 предприятий региона при поддержке АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» (ФЦК).

По сообщению пресс-центра правительства Красноярского края, сформирована третья волна участников (предприятий) национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». В проекте будут участвовать два предприятия из Минусинска – ОАО «Молоко» и ЗАО «Минусинская кондитерская фабрика», Красноярское предприятие – ООО «Комбинат Волна» и предприятие Железногорска – ООО «Русский профиль».

Подготовительный этап уже прошел на предприятиях Минусинска, на текущий момент проводят диагностику готовности и формируют пакет документов по управлению.

С 3 сентября по 4 декабря 2019 года на предприятиях будут работать эксперты – руководители проектов от Федерального центра компетенций. Вместе с группами рабочих, сформировавшихся на предприятии, будет проведена оценка текущего состояния производительного потока, выявлены потери, определено идеальное и целевое состояние, разработан план мероприятий по достижению целевых показателей проекта. На пилотном потоке будут реализованы примеры улучшений с использованием подходов бережливого производства.

С начала года Нацпроект по повышению производительности труда реализуется в восьми краевых предприятиях, в планах привлечь в программу еще 19 организаций до конца года.

Для предприятий предусмотрены и другие виды поддержки– возможность руководителям предприятий проходить обучение по спецпрограмме «Минэкономразвития России», а также льготные займы Фонда развития промышленности и поддержка Российского экспортного центра в Москве.

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