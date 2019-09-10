«Родина» собирается через суд добиваться отмены официальных результатов довыборов в Совет депутатов Новосибирска, в ходе которых шла скупка голосов. Ранее «Единая Россия» инициировала прокурорскую проверку, чтобы защитить имидж партии.

Руководитель новосибирского отделения «Родины» Вячеслав Илюхин рассказал корреспонденту «Континента Сибирь» о планах добиваться отмены итогов прошедшего голосования в Калининском районе Новосибирска.

Напомним, 8 сентября в Новосибирске, помимо выборов мэра, прошли дополнительные выборы в Совет депутатов по 12 округу. По итогам голосования первое место занял выдвиженец ЕР Павел Чернышов. Его основным соперником был кандидат «Родины» Игорь Рытиков. На третьем месте — член КПРФ Алексей Манохин.

Ранее «Континент Сибирь» сообщал: во время голосования наблюдатели заподозрили, что мужчины рядом с одним из избирательных участков в Калининском районе предлагают деньги за голосование в пользу кандидата от ЕР. Мужчин задержали, суд оштрафовал одного из них на 20 тысяч рублей. Председатель новосибирской избирательной комиссии Тамара Краткая в комментарии журналистам в день выборов отметила: оштрафованный уверял, что с кандидатом не знаком, но хотел ему помочь как альтруист.

Секретарь новосибирской «Единой России» Андрей Панферов подал заявление о проведении прокурорской проверки после инцидента. По мнению руководства ЕР, эта история наносит ущерб имиджу партии, но, как считают единороссы, не расследовалась должным образом.

Лидера новосибирской «Родины» Вячеслава Илюхина не устраивает, что произошедшее не отразилось на итогах голосования. «Шел подкуп в интересах определённого кандидата. Человека оштрафовали, но голоса не пересчитывались. Мы намерены обращаться в суд, чтобы опротестовать итоги прошедших выборов», — рассказал корреспонденту «Континента Сибирь» Вячеслав Илюхин.

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