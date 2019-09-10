Проект постановления регионального правительства «Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт…» появился на сайте «Электронная демократия».

Министерство ЖКХ Новосибирской области опубликовало постановление правительства об увеличении платы на капитальный ремонт для жителей многоквартирных домов. В течение трех лет размер взноса может увеличиться почти до 40%.

На текущий момент плата составляет 7,05 рублей за квадратный метр. Первое повышение запланировано в 2020 году – плата составит 8,9 рублей. В 2021 взнос вырастет до 9,35 рублей, а в 2022 – до 9,85 рублей.

Документ находится на обсуждении до 18 сентября. Как указано в документе, контроль за исполнением будет возложен на заместителя губернатора Новосибирской области Сергея Семку.

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