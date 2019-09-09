Бывший высокопоставленный служитель Фемиды обвиняется в получении взятки в значительном размере за отмену двух решений нижестоящих судов.

По информации сайта прокуратуры Новосибирской области, заместитель Генерального прокурора РФ Юрий Гулягин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу бывшего заместителя председателя Иркутского областного суда Николая Новокрещенова. Экс-судья обвиняется в двух эпизодах взяточничества на общую сумму 200 тысяч рублей.

Следствие по делу вели новосибирские следователи пятого следственного управления ГСУ СК РФ. Следователи установили, что с марта по июнь 2017 года судья Новокрещенов вынес в пределах своих полномочий два судебных решения, которые отменили решения нижестоящих судов о привлечении двух граждан к административной ответственности за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

По информации агентства РИА Новости, экс-судья получил две взятки от обвиняемых по 100 тысяч рублей. Посредниками взяткодателей якобы выступили бывший сотрудник МВД и сокурсница обвиняемого.

В настоящее время уголовное дело по части 4 статьи 290 УК РФ направлено в Верховный Суд Российской Федерации для определения подсудности.

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