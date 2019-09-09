Красноярский экономический форум пройдет в 2020 году с 27 по 29 февраля. Информация о сроках проведения появилась на официальном сайте мероприятия. Предварительная программа будущего года пока не уточняется.

Как сообщал «Континент Сибирь», ранее правительство РФ приняло решение отказаться от проведения КЭФ в качестве мероприятия федерального уровня. Ему на смену должен прийти ежегодный форум национальных проектов, который будет проходить в разных регионах. Так, в 2020 году местом проведения мероприятия выбрана Казань, а в 2021 году – Нижний Новгород.

В свою очередь губернатор Красноярского края Александр Усс заявил тогда, что региональные власти все же надеются провести форум в Красноярске, принципиально изменив его формат. Основой акцент планировалось сделать на вопросах, связанных с развитием Сибири, и в первую очередь – на проекте «Енисейская Сибирь».

Решение об организации мероприятия сибирского уровня поддержал и полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло. «Принимая во внимание меняющиеся социально-экономические реалии и новые цели, поставленные президентом России по реализации национальных проектов, организаторы форума приняли решение переформатировать КЭФ, и это нормальный процесс трансформации мероприятия под актуальные задачи. Я считаю, что нам нужен Сибирский форум со своей отличной от других повесткой, которая бы отражала специфику нашего региона, но в то же время была столь же значима для всей страны», — отметил «Континенту Сибирь» Сергей Меняйло.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.