После победы своего кандидата в горсовет, новосибирская ЕР обратилась с заявлением в прокуратуру о защите чести и достоинства партии.

Секретарь новосибирской «Единой России» Андрей Панферов подал заявление о проведении прокурорской проверки после вчерашнего инцидента на одном из избирательных участков в Калининском районе Новосибирска.

Напомним, что 8 сентября в Новосибирске, помимо выборов мэра, прошли дополнительные выборы в Совет депутатов по 12 округу. По итогам голосования первое место занял выдвиженец ЕР Павел Чернышов. Его основным соперником был кандидат «Родины» Игорь Рытиков. На третьем месте — член КПРФ Алексей Манохин.

Во время голосования наблюдатели заподозрили, что мужчины рядом с одним из избирательных участков в Калининском районе предлагают деньги за голосование в пользу кандидата от ЕР. Мужчин задержали, суд оштрафовал одного из них на 20 тысяч рублей. Председатель новосибирской избирательной комиссии Тамара Краткая в комментарии журналистам в день выборов отметила: оштрафованный уверял, что с кандидатом не знаком, но хотел ему помочь как альтруист.

Руководство новосибирского отделения ЕР отреагировало на эту новость с негодованием. Как пояснили корреспонденту «Континента Сибирь» в пресс-службе партии, в ЕР узнали о прошедшем суде из СМИ. Кандидата от «Единой России» Павла Чернышова не приглашали дать показания. По словам собеседника редакции, инцидент наносит ущерб имиджу партии, но, с точки зрения представителей ЕР, не расследовался должным образом. «Представители новосибирского отделения «Единой России» просят провести прокурорскую проверку при наличии выявленных нарушений принять меры прокурорского реагирования».

Секретарь новосибирского регионального отделения «Единой России» Андрей Панферов назвал произошедшую историю с подкупом избирателей провокацией. «Чистой воды постановка. Непонятно, почему наблюдатель в определенное время выходит покурить, идет, куда не должен был идти, организует съемку непонятно кого — человека, который нам не знаком. Стало очевидно, что Чернышев уверено идет к победе и началась вакханалия — поиск людей, которые якобы раздают деньги. Когда приехала полиция, начали опрашивать человека на камеру, он сначала даже чётко не мог сформулировать, за кого деньги отдает. Судья без предъявления каких-либо фактов подкупа вынес свое решение. Мы с удивлением узнали, что какой-то Чусовитин работает, захотел денег дать, а причем тут «Единая Россия»? Надо уметь достойно проигрывать. Не получается, нужно тренируются, в 2020 году пусть пробуют снова», — высказал свою точку зрения в ходе брифинга журналистам Андрей Панферов.

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