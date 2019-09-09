Компания МТС запустила туристический гид по Горному Алтаю. С его помощью путешественники смогут узнать о наиболее интересных местах и уникальных маршрутах республики.

«Республика Алтай — это природная жемчужина нашей страны. Мы запустили туристический гид — путеводитель, чтобы с помощью цифровых сервисов об этом узнали и гости региона, и местные жители, — говорит директор МТС в Республике Алтай Леонид Тиунов. — Уверен, что высокоскоростной мобильный интернет поможет гостям республики раскрыть неповторимый колорит Горного Алтая и сделает их отдых более комфортным и незабываемым».

Работу над туристической программой МТС вела вместе с республиканскими экспертами в области истории, краеведения и туризма. Готовый продукт включает в себя информацию Горном Алтае по нескольким направлениям. В нем приведены самые популярные туристические места, как объекты исторического наследия, так и природные достопримечательности — заповедные уголки, где природа сохранила свой первозданный вид.

Кроме того, в путеводителе раскрыты секретные маршруты для любителей острых ощущений и необычных явлений — марсианские пейзажи, спуски по козьей тропе, поход в ущелья — а также показаны самые популярные занятия местных жителей и поведаны секреты местной алтайской кухни.

Воспользоваться гидом от МТС просто. Каждому гостю, прибывшему в Республику Алтай, на смартфон придет приветственное СМС-сообщение со ссылкой на туристический гид. Пройдя по ней, он попадет на страницу с описанием знаковых туристических объектов региона. Все указанные места и маршруты имеют специальную геометку с конкретными координатами, которые позволят их легко найти на онлайн-картах. Путеводитель доступен абонентам всех операторов мобильной связи.

Это далеко не первый проект от МТС для туристов. Ранее «КС» писал о том, как «красный» оператор создал мобильный аудиогид по историческим местам Томска.

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