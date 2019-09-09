12 сентября на АО «ЭПМ-НовЭЗ» (Энергопром — Новосибирский Электродный Завод) состоится торжественный пуск в работу смесительного комплекса Eirich, приуроченный к 45-летнему юбилею завода, в мероприятии примут участие руководство группы ЭПМ, правительства и делового сообщества Новосибирской области.



Строительство смесительного комплекса EIRICH — это часть масштабной инвестиционной программы Группы ЭПМ, направленной на расширение производственных мощностей. Новый комплекс оборудования для подготовки и дозирования сырьевых компонентов обеспечит увеличение объема выпуска продукции и позволит заменить собой пять устаревших смесильных установок. Новое оборудование будет использоваться в производстве графитированных электродов.

Также 12 сентября в пос. Линево Искитимского района Новосибирской области в 11.00 пройдет праздничный концерт к 45-летию завода с участием группы «Земляне».

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