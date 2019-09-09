В Омске взят под стражу находившийся ранее под домашним арестом экс-глава регионального УФССП Владимир Витрук, которому вменяют злоупотребление должностными полномочиями и взятку в крупном размере.

Уголовное дело в отношении Владимира Витрука было возбуждено осенью 2018 года по материалам проверки ФСБ. Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по Омской области, бывший главный судебный пристав, возглавлявший ведомство с 2015 года, обвиняется в ряде преступлений. В частности, он затягивал исполнительное производство в интересах руководителя ООО «Центр реабилитации «Рассвет» Нателы Полежаевой, снохи бывшего омского губернатора Леонида Полежаева. По данным следствия Витрук помог ей уберечь от ареста имущество на сумму в 12 млн рублей, которое должно было быть изъято в рамках исполнительного производства. Напомним, Натела Полежаева сейчас является фигурантом уголовное дела, связанного с невыплатой зарплаты работникам центра реабилитации.

Кроме того, экс-главе УФССП вменяют незаконное начисление зарплаты сотрудникам и взятку в размере 300 тыс. рублей за снятие ареста с автомобиля должника. В ноябре прошлого года Владимир Витрук был арестован, однако в апреле 2019-го ему сменили меру пресечения на домашний арест. «Полученная следствием информация УФСБ России по Омской области о систематическом нарушении Витруком домашнего ареста нашла свое подтверждение», — прокомментировали в СУ СК возвращение Владимира Витрука в следственный изолятор.

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