В Новосибирской области, 9 сентября, в ходе оперативного совещания, прошедшего под председательством губернатора Андрея Травникова, подвели итоги летней детской оздоровительной кампании. Министр труда и социального развития Новосибирской области Ярослав Фролов доложил главе региона о прохождении летней оздоровительной кампании 2019 года.

Озвучивая итоги, Ярослав Фролов отметил, что в этом году примерно 137 тыс детей были охваченны организованными видами отдыха, оздоровления и занятости. Отдохнули в загородных лагерях около 50,5 тыс, в лагерях с дневным пребыванием – более 68 тыс. детей. Временно трудоустроены были более 6 тыс подростков; организованы малые формы занятости, проведены спортивные, образовательные мероприятия, походы, экскурсии для порядка 13 тыс детей, проведено 48 профильных смен.

В этом году в летней оздоровительной компании приняли участие 69 лагерей, среди них: 50 загородных организаций сезонного или круглогодичного действия; 12 – палаточного типа; 7 санаторно-оздоровительных. Также работали 952 лагеря с дневным пребыванием детей (в прошлом году – 946).

По поручению Андрея Травникова в детском оздоровительном лагере «Красная горка» открыли палаточный лагерь Новосибирского областного отделения «Боевое братство». Теперь палаточный лагерь – новой учебной базой для курсантов военно-патриотического отряда «Юный разведчик Сибири» имени Бориса Керимбаева. Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, получали преимущественное право стать участником смены. Кроме того, для детей Новосибирской области был организован отдых за пределами региона, на морских побережьях. Там отдохнули 323 ребенка.

Также стоит отметить, что в Новосибирской области отдыхали 99 детей, которые пострадали в результате наводнения в Иркутской области. Из них 40 человек получили оздоровление в социально-оздоровительном центре круглогодичного действия «Березка». 59 детей вместе с родителями отправились на отдых в санатории «Сосновка», «Тогучинский» и Областной центр социальной помощи семье и детям «Морской залив».

По сообщению пресс-центра губернатора и правительства новосибирской области, средства на летнюю оздоровительную кампанию составили 329 млн рублей, что сопоставимо с объемом бюджета за 2018 год. На этом же уровне осталась и стоимость путевок в организации отдыха детей и их оздоровления, приобретаемых за счет средств областного бюджета.

Основной акцент делался на вопросах безопасности: сформирована межведомственная рабочая группа, еженедельно осуществляющая контроль соблюдения санитарно-эпидемиологического режима, правил противопожарной безопасности, антитеррористической защищенности объектов летнего отдыха и оздоровления. Были проведены внеплановые проверки загородных лагерей палаточного типа. По итогам работы этого года возникновения чрезвычайных ситуаций не допущено, не осуществлялись несанкционированные заезды детей, а деятельность загородных организаций летнего отдыха и оздоровления работала в установленном режиме. Сохранить высокий уровень организации при подготовке и проведению к летне-оздоровительной кампании 2020 года, поставил задачу Андрей Травников.

В этом году чрезвычайных ситуаций с детьми зафиксировано не было, деятельность загородных организаций летнего отдыха и оздоровления не приостанавливалась в течение всего лета. Работа была достигнута за счет качественной подготовки организаций, эффективного взаимодействия правительства региона с ГУ МЧС, контролирующими органами.

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