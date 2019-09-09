87 % мандатов по итогам прошедших выборов по всей Новосибирской области достаются кандидатам «Единой России».

В Новосибирской области вчера, 8 сентября, завершилась 31 избирательная кампания.

Кандидат от КПРФ победил на выборах мэра Новосибирска, кроме того один из выдвиженцев этой партии получил мандат на довыборах в сельсовет в Татарском районе.

ЛДПР провела 7 депутатов на выборах различного уровня в Новосибирской области: по одному на выборах в Новомихайловский и Зубовский сельсоветы Татарского района, 1 мандат кандидат от ЛДПР получил на довыборах в Совет депутатов Маслянинского района, по 1 своему представителю партия провела в сельсоветы Искитимского и Новосибирского районов. Еще 2 места — в Болотнинском районе.

1 самовыдвиженец прошел в совет депутатов Новомихайловского сельсовета Татарского района.

63 из 72 мандатов достались на выборах различного уровня по Новосибирской области кандидатам от «Единой России». Также победой единоросса завершились прямые выборы главы Филипповского сельсовета Ордынского района — действующий глава Александр Губкин получил 94 % голосов.

Ранее «Континент Сибирь» писал, что довыборы в Калининском районе Новосибирска выиграл выдвиженец ЕР Павел Чернышев.

«Единая Россия» не принимала участие только в одной избирательной кампании в Новосибирской области — кандидата от ЕР не было на выборах мэра Новосибирска.

9 сентября итоги прошедшего избирательного цикла в Новосибирской области на брифинге для журналистов прокомментировал секретарь регионального отделения ЕР Андрей Панферов. «Я считаю, что «Единая Россия» одержала победу. Но это нам голову не вскружит. Мы отлично понимаем, что в 2020-м нас ждет более жесткая борьба. Наша задача — взять уверенное первое место в выборах следующего года по всем органам власти. При правильной стратегии и тактике, уверен, победа будет за нами. Готовимся к политическим баталиям», — подчеркнул Андрей Панферов.

«Континент Сибирь» писал, как ЕР готовится к выборам следующего года.

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