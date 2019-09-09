Открыта обновленная набережная в центре Томска

После реконструкции в историческом центре Томска открыли набережную реки Ушайки.

В день 75-летия Томской области губернатор Сергей Жвачкин торжественно объявил об открытии набережной. О реконструкции набережной Ушайки и центральной части главного городского проспекта Ленина губернатор пять лет назад договорился с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером. Финансирование масштабного проекта полностью осуществлялось из внебюджетных источников — на средства ПАО «Газпром» — и превысило миллиард рублей.

Реконструкция набережной шла на площади почти в 8 тысяч квадратных метров. Построили два гидротехнических сооружения, две видовые площадки площадью 629 и 337 квадратных метров, установили больше 440 свай, укрепили дно Ушайки, отремонтировали береговые укрепления, площадки и тротуары, построили из гранита сходы к воде и лестницу, установили чугунные ограждения, светильники и декоративную подсветку площадок, облицевали гранитом подпорные стены, а также стены смотровой и видовых площадок, высадили живые изгороди и газон.

«Несколько лет назад мы начали большую работу с архивами. Увидели, что территория набережной Ушайки в старые времена называлась Эрмитажем и была излюбленным местом отдыха томичей. И решили навести здесь порядок, воссоздать набережную, заручившись поддержкой Алексея Борисовича Миллера», — рассказал губернатор.

Глава региона поблагодарил главу «Газпрома» за финансовую поддержку проекта, а подрядную организацию — группу компаний «Гранит» из Санкт-Петербурга — за качественную работу и бережное отношение строителей историческому наследию города.

По случаю открытия обновленной набережной в центре города, на новой видовой площадке дал концерт Томский Академический симфонический оркестр под управлением главного дирижера — художественного руководителя Михаила Грановского.

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