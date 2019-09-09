Впервые в истории Иркутска судьбу мандата в городскую думу определит жребий. На одном из округов два кандидата набрали равное количество голосов.

В единый день голосования в Иркутске прошли выборы в городскую думу. По предварительным итогам подсчета бюллетеней, 15 из 35 одномандатных территорий выиграли выдвиженцы «Единой России». Еще 7 мест досталось кандидатам КПРФ. Также выиграли кампании 6 самовыдвиженцев. 3 человека смогла провести «Гражданская платформа». ЛДПР, «Справедливая Россия» и КПСС — по одному.

На округе № 17 два кандидата набрали одинаковое количество голосов — по 797 у Евгения Семенова от «Справедливой России» и Александра Перевалова от КПРФ. Сегодня судьбу мандата определит жребий, это предусмотрено Уставом города.

Мэр Иркутска выбирается из числа депутатов городской думы.

Всего в Иркутской области 8 сентября прошли 68 кампаний в органы местного самоуправления.

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