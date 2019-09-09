В Новосибирске прекратило свою работу Port Cafe. Это заведение было запущено осенью 2018 года на Октябрьской в жилом комплексе «Флотилия».

О том, что кафе закрыло свои двери, свидетельствует табличка на входе. Сайт компании не работает.

Напомним, что Port Cafe открылось осенью 2018 года в башне «Адмириал Ушаков» жилого комплекса «Флотилия» на Октябрьской. Заведение предназначалось далеко не только для жителей «Флотилии» — вход в заведение осуществлялся со стороны пешеходного моста через Ипподромскую магистраль.

Предполагалось, что в дневное время заведение будет работать как демократичное кафе, а вечером как клубный коктейль-бар. По данным 2ГИС, средний чек Port Cafe составлял 800 рублей.

На площадке проходили и корпоративные мероприятия, в частности день рождения сервиса отзывов Flamp компании 2ГИС.

По данным ЕГРЮЛ, владельцем и директором ООО «Рестопрожект» (юрлицо Port Cafe) являются Алексей Дундуков. Он также является учредителем двух компаний в сфере исследования конъюнктуры рынка и изучения общественного мнения, а также компании сферы оптовой торговли.

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