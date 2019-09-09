Довыборы в Калининском районе выиграл кандидат «Единой России» Павел Чернышев. Это креатура лидера «Гражданской платформы» в Новосибирске, бизнесмена Александра Манцрова.

Вчера в Калининском районе Новосибирска прошли дополнительные выборы в Совет депутатов по округу № 12. По итогам обработки 100 % бюллетеней мандат получит Павел Черынышев. Он набрал 28, 42 % голосов.

Напомним, что довыборы проходили на округе, который был закреплен за членом фракции «Единая Россия» Дмитрием Прибаловцом. Он умер 25 февраля 2019-го.

Павел Чернышев — заместитель директора по общим вопросам ООО «Сады Гиганта». Эта компания принадлежит Александру Манцурову, депутату областного заксобрания, который возглавляет местную «Гражданскую платформу». Раньше Чернышев руководил новосибирским исполкомом этой партии.

С октября 2018 года Чернышев сторонник «Единой России».

Конкурентами Чернышева на довыборах были четверо. Кандидат «Родины», директор ООО «Академ-Развитие», бывший заместитель руководителя предприятия «Электрон» Игорь Рытиков занял второе место — 23,09 %. Первый секретарь райкома КПРФ в Калининском районе Новосибирска Алексей Манохин набрал 22, 82 %. Кандидат ЛДПР, помощник депутата горсовета Новосибирска Анастасия Жаркова — 11,45 %. Пенсионер Владислав Серебренников от «Справедливой России» — 5,26 %.

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