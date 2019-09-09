Накануне первой годовщины избрания Андрея Травникова губернатором Новосибирской области «Континент Сибирь» предложил представителям политической и деловой среды региона поделиться своими впечатлениями о работе губернатора. Свое мнение о деятельности руководителя региона корреспонденту «Континента Сибирь» Жанне Гладковой высказал генеральный директор «Спортивного комплекса «АРМАДА» Павел Кива.

– Павел Николаевич, как вы оцениваете первые итоги пребывания Андрея Травникова в должности губернатора Новосибирской области?

– Для объективной оценки работы Андрея Александровича Травника на посту главы региона достаточно сравнить ситуацию в Новосибирской области с той, которая сложилась к концу 2017 года. Политическая нестабильность, ухудшение инвестиционного климата, снижение деловой активности, в результате которых на федеральном уровне регион воспринимался как непредсказуемый и нестабильный. Поэтому, я считаю, что главное достижение Травникова – это принципиальное изменение репутации нашего региона на федеральном уровне. Сегодня на нас действительно смотрят как на столицу Сибири, как на столицу сибирской науки. Новосибирская область практически выпала из негативной новостной повестки.

– Бизнес, инвесторы, на ваш взгляд, почувствовали изменения политического климата? Стало ли комфортнее работать?

– Ликвидация политической турбулентности, которая долгое время присутствовала в нашем регионе, – это основное достижение, если говорить о политической повестке. Это особенно ценно, если учесть, что назначение Андрея Травникова, приехавшего в Сибирь из другого региона, местными элитами было воспринято неоднозначно. Губернатору удалось выстроить диалог с представителями политических и деловых кругов. Сегодня мы наблюдаем в нашем регионе редкий по нынешним временам пример конструктивного сосуществования независимых друг от друга мэра и губернатора. Андрей Александрович продемонстрировал, что он не только эффективный менеджер, но и политик.

Все это, естественно, отразилось на инвестиционной привлекательности области. Инвесторы ведь не хотят работать в тех регионах, где их не замечают, где им не оказывают поддержку.

– Другими словами, за этот год, в течение которого Новосибирской областью руководит Андрей Травников, перспективы экономического развития региона стали яснее?

– Конечно. Сегодня мы видим полную поддержку региональных проектов со стороны федеральной власти, видим личную поддержку президента РФ. Вспомните, в прошлом году Владимир Путин дважды посетил Новосибирск. В феврале 2018 президент провел совещание с новосибирскими учеными, в августе выступил на пленарном заседании VI Международного форума технологического развития «Технопром-2018». В январе Андрей Александрович вошел в президиум Госсовета при президенте РФ, в котором он возглавляет рабочую группу по направлению «Образование и наука». Поэтому у меня нет сомнений, что наш регион будет развиваться.

– Что на ваш взгляд, наиболее важно из того, что сделал губернатор на своем посту?

Год – это не большой срок, чтобы давать оценку перспективам развития области. Тем не менее, Андрею Александровичу удалось многое сделать. А самое главное, у меня есть уверенность, что все, о чем он говорит, будет действительно выполнено. Это касается, в том числе таких проектов, как реконструкция аэропорта «Толмачева», строительство многофункционального ледового дворца спорта, новой станции метро, волейбольного и перинатального центров. Мы видим, как при личном участии губернатора создаются новые рынки сбыта для нашей продукции, например, в сотрудничестве с Белоруссией. Естественно, все это обязательно даст положительный результат. Но главное, о чем я уже сказал выше, – это принципиальное улучшение имиджа региона. Это очень важно для инвестиционного и делового климата. Знаете, деньги любят сильных, стабильных и успешных.

– Насколько Андрей Травников, по-вашему, готов сотрудничать с деловым сообществом?

– В качестве примера могу привести свой проект создания Спортивно-оздоровительного комплекса «Армада». Андрей Александрович, когда мы пришли к нему с этой идеей, изучил документы, вник в детали проекта и поддержал его.

В результате нашей совместной работы в Новосибирской области при поддержке областного правительства и лично Андрея Травникова был реализован уникальный инвестиционный проект. На площади 14 тысяч квадратных метров сегодня работают 16 спортивных школ разных федераций, в которых занимается более 3000 детей, в том числе школа олимпийского резерва по художественной гимнастике.

Кроме того, благодаря этому объекту было создано 152 рабочих места, а в бюджеты разных уровней в течение года «Армада» перечислила налогов около 50 млн рублей. Это эффективное вложение областных и частных средств, которое дает положительный результат и с экономической точки зрения, и социальной – воспитание здорового поколения.

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