Об ожиданиях и реальности политической и экономической жизни Новосибирской области в годовщину избрания губернатором Андрея Травникова в интервью «Континенту Сибирь» рассуждает генеральный директор АО «Сибирская Хлебная Корпорация», президент Сибирского зернового союза, президент Фонда развития региональных проектов Дмитрий ТЕРЕШКОВ.

— Год назад прошли выборы губернатора Новосибирской области, на которых победил Андрей Травников. Каков взгляд бизнесмена на период, который регион живет при новой власти?

— Как вы понимаете, у нас в стране есть, кому оценивать работу губернаторов. Я к числу этих людей себя не отношу. Вместе с тем, характер деятельности Сибирской хлебной корпорации и её предшественников с 1992 года предопределил тесное взаимодействие с руководством области, участие во многих масштабных региональных программах. Мы не понаслышке знаем о методах и результатах работы каждого из глав области и имеем возможность сравнивать.

Если говорить об Андрее Александровиче Травникове, во-первых, надо понимать, что два года назад, тогда еще врио губернатора взвалил на себя груз ранее накопившихся проблем и принятых до него хозяйственных решений — ЛДС, новый мост, мусорная концессия, коммунальные тарифы и так далее. Очевидно, в одночасье такие вопросы не решить. Во-вторых, как утверждает статистика, индекс промышленного производства по Новосибирской области в первом полугодии 2019 года почти в полтора раза выше среднероссийского. Растет инвестиционный рейтинг. Неплохо? В-третьих, на федеральном уровне приняты важные решения, подписаны соглашения и начаты новые значимые для области масштабные и долгосрочные проекты — по Академгородку 2.0, Биотехнопарку, ПЛП. Казалось бы, прямую отдачу население области увидит нескоро. Но уже сейчас, даже на начальной стадии, на новосибирских предприятиях и в организациях размещаются новые заказы, обеспечивается занятость квалифицированного персонала, увеличивается платежеспособный спрос и так далее.

— С вашей точки зрения, насколько благоприятными или сложными были условия, в которых Травникову пришлось работать в Новосибирской области и демонстрировать свою состоятельность в качестве управленца?

— Как мне видится, уже в первые месяцы работы желание Андрея Александровича «свернуть горы» и обеспечить рывок натолкнулось на суровую бюджетную реальность. Пришлось корректировать подходы, выстраивать конструкции частно-государственного партнерства в том или ином виде, активнее и профессиональнее «выжимать жирок» из федеральных структур. После длительного ожидания был обновлен экономический блок правительства области.

Очевидно, в экономике области, как и в целом в жизни, чудес не будет. Результаты может принести только кропотливая повседневная работа. Лично я такую работу вижу, как говорят, «не из газет».

— Чувствуете ли изменения политического климата в Новосибирской области?

— Не всегда просто отделить экономику от политики. Многим памятны десятилетия ставшего традиционным для Новосибирской области противоборства политических элит, «центров тяжести» — губернатора с облсоветом, мэра с губернатором, бывшего и действующего губернаторов. Если на каком-либо мероприятии присутствовал один такой «центр», то второй или не приходил вовсе, или демонстративно дистанцировался. И вокруг множество «союзников» с задачей чего-нибудь выгадать в мутной воде противостояния. Сибирскую хлебную корпорацию, стабильно сотрудничавшую с органами власти, эти «правила игры» коснулись в меньшей мере, но и нам приходилось их принимать. Кто-то полагал, что такая «конкуренция» идет на благо области?

— Стоит ли связывать изменения именно с позицией нового губернатора? Или подобные явления программируются кем-то еще?

— По воле судьбы и администрации президента получилось, что одно только появление в области Андрея Александровича уже наметило «разрядку напряженности». Неслучайность выбора подтвердил последующий результативный диалог с бизнес-сообществом, урегулирование отношений с Законодательным собранием и городской властью.

— С каким настроем бизнес встречал новый период жизни региона с новым руководителем? Были ли определенные ожидания? Оправдываются они или нет?

— В нашей области и раньше было достаточно предпринимательских объединений. В том числе, с корнями, уходящими в прошлый век. На мой взгляд, с некоторых пор их отношения с властью стали напоминать улицу с односторонним движением. Обращения сводились к требованиям денег, льгот и прочих преференций. Иногда перепадало нечто большее, чем обещания на праздничных банкетах. Наверное, не от хорошей жизни который год подряд приходится областной власти заключать региональное соглашение о минимальной заработной плате не с объединением работодателей, как этого требует закон, а с общественной организацией — объединением граждан.

Уже первая встреча врио губернатора с бизнес-сообществом на площадке нашего «Премьер-клуба» показала общий настрой на новый характер делового общения. Травникову удалось собрать костяк неравнодушных к проблемам области бизнесменов, которые сформировали Фонд региональных проектов. Организации нет и года, но уже есть конкретика реализуемых совместных планов. Фонд профинансировал начальный этап реконструкции Новосибирской консерватории, участвует в работе по созданию межвузовского кампуса, современных даже по мировым меркам образовательных учреждений, преобразования территории и объектов Военного городка. В стадии разработки и согласования и другие актуальные для нашей области проекты с использованием креативных технологий. При этом Фонд не получал и не претендует на получение от государства каких-либо субсидий или льгот.

Российский и мировой опыт ясно показывают, что инвестиции не идут в политически нестабильные регионы. Реализация всего задуманного в недрах Фонда опирается на складывающуюся в области обстановку конструктивного сотрудничества всех ветвей власти, партнерства с бизнес-сообществом.

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