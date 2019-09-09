Время Травникова: что изменилось в Новосибирской области за год после губернаторских выборов

Прошел год с момента избрания Андрея Травникова губернатором Новосибирской области. В каких реалиях политическим и бизнес-игрокам предстоит встречать новый этап развития региона?

Обсуждение итогов прошедших выборов мэра Новосибирска неизбежно ведет к предваряющему это событие избранию руководителя региона. Ровно год назад единый день голосования завершился победой возглавляющего сегодня Новосибирскую область единоросса Андрея Травникова. С тех пор решения и договорённости, связанные с именем Травникова, оказывают решающее воздействие на региональный политический и экономический ландшафт. Не стал исключением и ход борьбы за пост новосибирского градоначальника.

Достигнутые в июне прошлого года договоренности Травникова с тогдашним главой города, лидером КПРФ в Новосибирской области Анатолием Локтем подвергались довольно ощутимому давлению, но были неукоснительно соблюдены. Губернатор, объективно старший партнёр в этом альянсе, продемонстрировал, что он – человек слова. Насколько известно «Континенту Сибирь», достаточно влиятельные люди выходили на руководителя области с предложениями пересмотреть соглашение с Локтем. Тем не менее – и это важный показатель для оценки предсказуемости и управляемости ситуации в НСО во всех сферах – Травников остался чётко при взятых на себя обязательствах.

Благодаря позиции губернатора, который оказался выше искушений, в Новосибирске и в 2018, и в 2019 годах удалось избежать деструктивных последствий борьбы за власть, которые могли бы развести по разные стороны не только самих потенциальных конкурентов. Речь шла о самоопределении лидеров политических и деловых кругов – в итоге они оказались избавленными от необходимости принимать трудное решение, к какой «партии власти» примкнуть. На фоне предвыборной турбулентности во многих других регионах страны, решение о взаимодействии потенциальных соперников от областной и городской власти сегодня выглядит вполне дальновидным. Оно сделало Новосибирск ярким и интересным примером политического сотрудничества в масштабах страны.

Такой точки зрения придерживается в беседе с «Континентом Сибирь» заместитель председателя комиссии Совета депутатов Новосибирска по местному самоуправлению Сергей Кальченко. Он считает, что диалог между ветвями власти имеет значение в том числе при выстраивании межбюджетных отношений между муниципалитетом и субъектом федерации. «Очевидно, что губернатор постоянно держится в курсе важнейших городских проблем, способствует развитию Новосибирска. Если говорить о политическом климате, Андрей Александрович показывает качественный политический менеджмент. На первое место выходит не конкуренция между определёнными политическими и бизнес элитами, а их консолидация и необходимость достижения конкретных экономических целей. Городские и областные власти работают слаженно и продуктивно. Как следствие, период региональных конфликтов сменился на стабильность и устойчивое развитие», — рассуждает Сергей Кальченко.

Напомним, что третьим участником исторического пакта, заключенного между Травниковым и Локтем, был председатель Законодательного собрания Новосибирской области. Этот факт повысил уровень работоспособности сформированной коалиции. Оценивая год, прошедший с момента избрания Травникова, спикер регионального парламента Андрей Шимкив характеризует сложившийся контакт между исполнительной и законодательной ветвями областной власти фразой «мы друг друга слышим».

«Дело не в том, что две ветви власти договорились о рамках полномочий или как-то разграничили сферы влияния. Еще в ходе кампании по выборам губернатора я говорил, что задача избрания главы области — это выбор дальнейшего пути развития региона, укрепления его социально-экономических позиций, как субъекта Российской Федерации, перспективы области и жителей. И сегодня мы видим, что эти задачи решаются. Определены ключевые направления развития региона, идет активное и результативное взаимодействие с федеральными министерствами. Но для меня лично не менее важна и персональная вовлеченность губернатора в текущие, каждодневные дела и проблемы. И эта персональная вовлеченность у Андрея Александровича не просто есть, она доминирует. Определяет, в том числе взаимодействие и взаимоотношения с Законодательным собранием, с депутатами. Борьбы точно нет. И подыгрывания нет», — резюмирует для «Континента Сибирь» своё видение сложившейся практики взаимодействия с губернатором Андрей Шимкив.

Соблюдение губернатором договоренностей в альянсе с Локтем определило ход и финал кампании 2019, но есть основания полагать, что качества модератора политических процессов, проявленные Травниковым, повлияют и на расклад в новом электоральном цикле. Новосибирская область в него вот-вот погрузится: в 2020 году избираются следующий созыв регионального парламента и городского совета. Основным игрокам придётся учитывать, что губернатор вполне контролирует важнейшие процессы жизни и развития субъекта федерации. У большей части представителей политических и бизнес-кругов Новосибирской области было достаточно времени, чтобы познакомиться с этим фактом. Но, с другой стороны, и поводов для неприятия ситуации не так много.

Так, к примеру, председатель ассоциации «Региональный деловой клуб строителей», депутат Законодательного собрания Новосибирской области Майис Мамедов с энтузиазмом оценивает масштабы развернувшегося строительства школьных и дошкольных учреждений в Новосибирской области. «С одной стороны, работа ведется в рамках национальных проектов. Но немаловажен фактор плотного взаимодействия губернатора с федеральными властями, деятельность, способствующая привлечению в регион огромных средств», — Майис Мамедов напоминает об амбициозных проектах, в ожидании реализации которых Новосибирская область находилась в период предвыборной кампании Андрея Травникова. Под пристальным вниманием губернатора вопросы строительства Ледового дворца, четвертого моста в Новосибирске, новой станции метро. Планы, отраженные в его предвыборной программе, постепенно начинают реализовываться.

О планомерной работе по привлечению федеральных средств в знаковые инфраструктурные проекты упоминает и Сергей Кальченко: «Проект нового ледового дворца к молодёжному чемпионату мира по хоккею дает перспективы городскому транспорту — строительству метро. Большие надежды связаны с проектом «Академгородок 2.0». Развивается промышленный кластер в посёлке Линево в Искитимском районе. Ведётся большая работа по привлечению в области крупных федеральных бизнес проектов. Растёт экономическая привлекательность региона», — говорит депутат.

О ходе продвижения плана развития Академгородка как территории с высокой концентрацией исследований и разработок Андрей Травников не раз докладывал главе государства Владимиру Путину.

При Травникове Новосибирская область занимает лидирующие позиции в рейтинге субъектов РФ по реализации «майских указов», входит в ТОП-5 регионов по вовлеченности в работу над указом «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ». Исполнение майских указов руководитель области контролирует лично. Как и реализацию нацпроектов, на которые уже в этом году в субъект федерации направлено 25 млрд рублей — солидный импульс для экономического и социального развития территории (и о том, насколько жестким при этом оказывается спрос с руководителей ведомств, можно прочитать в только что опубликованном материале «КС»).

По итогам прошлого года Новосибирская область в лидерах среди других сибирских регионов в производстве продукции сельского хозяйства, в развитии строительного сектора. Оптимистичные данные по росту индекса промышленного производства — за 2018 105,6 %. Об эффективности подхода губернатора к вопросам развития экономики говорят уверенные позиции Травникова на государственном уровне: стабильные показатели в Национальном рейтинге губернаторов, регулярные продуктивные встречи с руководством федеральных органов власти и бизнесменами. В конце августа глава региона принял участие в совещании у президента по вопросам развития угольной отрасли.

Собеседники «Континента Сибирь» считают нужным упомянуть о состоянии инвестиционной привлекательности региона. По итогам 2018 года Новосибирская область вышла на рекордные показатели: объем инвестиций составил 196 млрд рублей. Субъект федерации занимает высокие строчки в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата российских регионов.

На рост количества одобренных инвестиционных проектов обращает внимание президент Межрегиональной ассоциации руководителей предприятий Сергей Карпекин. «Что касается перспектив области, результаты приносит энергичная работа губернатора и его команды на иногородних форумах. Мы видим, что в регион заходят новые проекты, инвесторы. Уже прошло несколько совещаний, посвященных плану реализации амбициозных и сложных задач, заложенных в Стратегии развития Новосибирской области, сформированной в предвыборный период. На мой взгляд, работа регионального совета по инвестициям стала организованнее и результативнее», — подчеркивает глава МАРП.

Энергичность решения проблемных вопросов и реализации важных проектов зависит не только от внимания к ним губернатора — многое определяет кадровая политика руководства. Те, кто имеют отношение к областной власти, отмечают жесткость губернатора в оценке деятельности специалистов, не готовых к оперативному режиму выполнению задач, которые входят в их компетенцию. «Кадровая политика импонирует — на должности министров приходят люди, которые прогрессивно мыслят и слышат наши аргументы. В постоянном контакте находимся с Минпроторгом. Наглядно видим смену позиции регионального минэкономразвития по закону об инвестиционном налоговом вычете. Травников помог в продвижении этого законопроекта, в январе он дал поручение проработать вопрос и подготовить к внесению в Заксобрание. Первое чтение уже прошло, рассчитываем, что на осенней сессии состоится второе», — оценивает Сергей Карпекин результаты кадровой политики губернатора.

У генерального директора холдинга «Карачинский Источник» Владимира Хританкова мнение о качествах нового губернатора складывалось в ходе деловых встреч. «Андрей Александрович производит впечатление динамичного человека. Не забывает своих обещаний. Если говорить о конкретных результатах его деятельности, я бы выделил распоряжение о продолжении строительства дороги Барабинск-Зюзя-Квашнино. Население Барабинского района восприняло это решение с большим энтузиазмом», — говорит Хританков.

Майис Мамедов, выражая мнение строительного сообщества Новосибирской области, подтверждает факт позитивного продолжения взаимодействия губернатора с бизнесом и спустя год после избрания. «Со строительной отраслью сложилось деловое и доверительное отношение. Андрей Александрович регулярно посещает объекты, присутствует при обсуждении проблем. Не только умеет выслушать, но и принять решение, которое нас устраивает. В том числе, держит на контроле вопрос перехода застройщиков на эскроу-счета в рамках соблюдения федерального законодательства», — отмечает Мамедов.

Период, на протяжении которого Травников руководит областью, показал основным политическими игроками и бизнесу, что губернатор и после выборов не дистанцируется от обязательств и обещаний в решении актуальных проблем. Если соблюдение договоренностей будет двусторонним, есть основание надеяться, что регион без больших потрясений войдет в следующий исторический этап, который открывает новый созыв депутатского корпуса. Важнейшие решения, определяющие развитие темпы развития Новосибирской области, будущим парламентариям предстоит принимать на фоне актуализации федеральной политической повестки. В ближайших переговорах, союзах и договорённостях не обойтись без учета этих обстоятельств.

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