На выборах в Республике Алтай побеждает «Единая Россия»

В Республике Алтай идет подсчет голосов на выборах главы региона и депутатов Государственного собрания — Эл Курултай (региональный парламент). На 22:00 обработано только 5% бюллетеней.

На должность главы Республики Алтай претендуют временно исполняющий обязанности руководителя региона Олег Хорохордин («Единая Россия»), глава фракции КПРФ в региональном парламенте Виктор Ромашкин, директор специализированной детско-юношеской школы по зимним видам спорта Дмитрий Софронов от ЛДПР. На 30 мест в Эл Курултай претендуют 193 кандидата.

Как сообщает сайт избирательной комиссии Республики Алтай на 18:00 явка на выборах в регионе составила 44,21%. Всего в республике проголосовало 71675 избирателей. «Напомним, к 18:00 14 сентября 2014 года своё избирательное право успели реализовать 46,5% жителей. Как ранее опасались алтайские чиновники, явка может оказаться низкой из-за хорошего урожая шишек. Многие местные жители отправились не на избирательные участки, а на сбор шишек», – рассказало ИА REGNUM.

По данным экзитполов, Олег Хорохордин побеждает в первом туре на выборах Главы Республики Алтай. Партия «Единая Россия» получит большинство мест в Государственном парламенте. Кандидаты от партии власти также по опросам людей, вышедших с избирательных участков, выигрывают в одномандатных округах. На втором месте – КПРФ.

Подсчет голосов избирательной комиссией Республики Алтай продолжается.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.