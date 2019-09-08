К 15 часам местного времени на выборах мэра Новосибирска явка на избирательные участки составила 12,03%. Грубых нарушений на избирательных участках горизбиркомом не зафиксировано.

По-прежнему самыми активными, по данным Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии, остаются избиратели Советского района, в котором находится округ депутата Совета депутатов Новосибирска, кандидата в мэры города Натальи Пинус. Здесь уже проголосовали 15528 человек или 15,51% от общего числа избирателей в районе.

К 15 часам аутсайдером по явке стал Октябрьский район. Здесь свои бюллетени в урны для голосования опустили всего 11,08% избирателей. Так как в Октябрьском районе проживает на 70 тысяч избирателей больше, чем в энергичном Советском, то по числу проголосовавших – 18909 – он все равно опережает лидера избирательской активности. В самом крупном по численности избирателей Ленинском районе (226196) на избирательные участки пришли 25074 человека или 11,09%.

Количество избирателей на 15:00 Дзержинский 118242 13992 11.83 Железнодорожный 44613 6204 13.91 Заельцовский 114185 13370 11.71 Калининский 146178 17388 11.90 Кировский 142549 16129 11.31 Ленинский 226196 25074 11.09 Октябрьский 170724 18909 11.08 Первомайский 68762 8634 12.56 Советский 100115 15528 15.51 Центральный 54782 7446 13.59 Итого: 1186346 142674 12.03

Информация с сайта Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии

Что касается нарушений на избирательных участках, то на сайте общероссийского движения «Голос. За честные выборы» в «Карте нарушений» зафиксированы несколько инцидентов. На всех УИК отсутствует образец заполненного бюллетеня в нарушение статьи 61 п.8 67-ФЗ, вместо него вывесили «порядок заполнения бюллетеня». И тут же отмечается, что решение не вывешивать образец заполненного бюллетеня принимала областная избирательная комиссия. Также утром избиратели отмечали наличие агитации вблизи участков. Так, наблюдатели отметили, что на УИК 1485 перед входом в участок висел информационный стенд с действующим мэром и участником выборов Анатолием Локтем (агитация в ближе, чем 50 метров).

Новосибирское отделение ЛДПР сообщило, что на одном из участков избирателю выдали бюллетень с уже проставленной отметкой за кандидата. В избирательном штабе новосибирского регионального отделения ЛДПР отметили, что в данный момент оформляется заявление о нарушении в горизбирком.

Ранее в новосибирский горизбирком поступили жалобы, что вблизи участков размещены белые шары. Фотокорреспондент «Континента Сибирь» зафиксировал эти объекты, ранее использовавшиеся в агитационной кампании Натальи Пинус.

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