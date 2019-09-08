Явка на выборах мэра Новосибирска 8 сентября составила около 20%. Что послужило поводом назвать ее беспрецедентно низкой за все электоральные циклы выборов главы города. Однако представители избирательного штаба действующего мэра считают, что это суждение неверно.

По данным новосибирского горизбиркома, за полчаса до закрытия избирательных участков на выборы мэра областного центра пришли 19,3% избирателей. В 2014-м к этому времени проголосовало 31,43%.

«Это традиционная для Новосибирска явка на выборах для этого времени года, – подчеркнул в беседе с «Континентом Сибирь» начальник штаба кандидата от КПРФ Артем Скатов. – Логично сравнивать не с предыдущими выборами мэра, которые состоялись весной, а с осенним голосованием на выборах губернатора Новосибирской области в прошлом году. Тогда на избирательные участки в городе Новосибирске также пришли около 20% избирателей. Поэтому говорить, что сегодня явка была рекордно низкой – нельзя. Это традиционная явка для нашего города. Мы к этому были готовы, так как наши соцопросы говорили, что явка будет в районе 20-25%».

Появились первые официальные итоги выборов. После обработки 7% протоколов лидирует Анатолий Локоть с 51,78% голосов. Вторым идет Сергей Бойко с 16,44%. На третьем месте — Евгений Лебедев с 11,2%.

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