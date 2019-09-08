По данным Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии на 12 часов дня 8 сентября на выборах мэра города проголосовало всего 5,43% или 64373 избирателя. Об этом рассказала во время брифинга председатель комиссии Тамара Краткая.

Активность горожан на выборах мэра Новосибирска в этом году ниже почти в два раза. По словам Тамары Краткой, на предыдущих выборах градоначальника 6 апреля 2014 года к 12 часам дня проголосовали почти 10% избирателей – 9,85%.

В этом году самыми активными оказались жители Советского района. Здесь к полудню проголосовали 7,3% или 7308 человек из 100106 избирателей. На втором месте по явке избиратели Железнодорожного района города – 6,22% или 2770 человек. В аутсайдерах по явке – Ленинский район города, в котором на избирательные участки пришло 4,6% или 10435 из 226164, имеющих право голоса.

Количество избирателей в городе Новосибирске составляет 1 182 815 человек (по состоянию на 01.07.2019). Видеонаблюдение организовано на 552 избирательных участках и в 10 территориальных избирательных комиссиях.

За пост мэра борются 15 кандидатов: действующий глава города Анатолий Локоть (КПРФ), депутаты Дарья Украинцева («Зеленые»), Евгений Лебедев (ЛДПР) и Наталья Пинус («Российский общенародный союз»), бывший замгубернатора Виктор Козодой («Справедливая Россия»), бывший вице-мэр Данияр Сафиуллин («Родина»), бизнесмены Алексей Крестьянов («Аграрная партия»), Дмитрий Холявченко («Яблоко»), Андрей Токарев («Родная партия»), глава новосибирской ассоциации ветеранов СОБР Александр Гультяев («Партия возрождения России»), телеведущая Юлия Сапина («Гражданская платформа»), глава правозащитного фонда Сергей Бойко (самовыдвиженец), общественник и администратор музея Олег Викторович «(Партия дела»), политик Сергей Лоскутов («Коммунисты России»), гендиректор строительной компании Мухаммед-Али Хаюрин («Партия возрождении села»).

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