Действующий мэр и кандидат на пост главы города Новосибирска Анатолий Локоть проголосовал на своем участке в педагогическом колледже №1 им. Макаренко на ул. Серебренниковской.

Явка избирателей в 9.20 на этом участке составляла 2%. Однако небольшая активность электората утром в день голосования кандидата от КПРФ не смутила. «Судя по настроению новосибирцев, они придут на участки, – прокомментировал ситуацию Анатолий Локоть журналистам. – Узнал про себя много нового в ходе кампании, привык с юмором ко всему относиться. К личностным выпадам нужно относиться с юмором».

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