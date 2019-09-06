Мэр Новосибирска на встрече с журналистами рассказал о ходе работ по реконструкции метромоста, отметив, что они не окажут негативное влияние на работу транспорта.

На встрече мэра с журналистами 6 сентября Анатолий Локоть рассказал о ходе работ по реконструкции метромоста. В ближайшее время там будет проведена покраска и замена поврежденного стекла.

«Мы уделяем внимание и внешнему виду метромоста. С сегодняшнего дня проходят испытания системы цветной декоративной подсветки. В тестовом режиме подсветку будут включать на некоторое время, а в ближайшее время выйдем на нормальный режим работы», – пояснил Анатолий Локоть.

Система освещения должна работать в стабильном режиме в диапазоне температур от -50 до + 50.

Также мэр города рассказал, на какой стадии находятся работы станции «Спортивная». В конце сентября закончится конкурс, в рамках которого будет выявлен подрядчик. На текущий момент активно ведутся работы по замене грунта. Также Анатолий Локоть добавил, что впереди большой объем работ, поэтому рабочие трудятся без выходных.

Напомним, что новосибирское МУП «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений» объявило тендер на строительство новой станции метро. Начальная цена контракта – 2,6 млрд рублей.

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