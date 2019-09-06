В бюджет Кулундинского района Алтайского края по проекту поддержки местных инициатив в 2019 году из регионального бюджета было выделено примерно 4,5 миллиона рублей. Эта сумма направлена на реализацию социально значимых проектов.

По проекту поддержки местных инициатив на полученные средства в селах района Кирей, Семеновка, Златополь построили детские площадки и зону отдыха у здания Дома культуры (пос. Октябрьский). Также отремонтировали три объекта культуры. Более 900 тыс рублей выделено на обновление здания районного музея в Кулунде, из них 700 тыс – из краевого бюджета, примерно 100 тысяч из местного бюджета, и примерно столько же получено от спонсоров и жителей села. В музее было отремонтировано два кабинета и фондохранилище, заменены межкомнатные и выходные двери и окна, заказаны витрины.

Как сообщает министерство культуры Алтайского края, 870 тыс рублей было выделено на капитальный ремонт Ананьевского поселенческого Дома культуры, из них 664,7 тыс рублей передано краевым бюджетом. В здании провели работы по замене окон в вестибюле, входных и запасных дверей, смонтировали подвесной потолок. Завершение ремонтных работ в здании Мирабилитского поселенческого Дома культуры планируется в сентябре. Там устанавливают пластиковые окна и ремонтируют систему отопления.

«За время действия программы, с 2017 по 2019 годы, в Кулундинском районе реализовано 15 социально значимых проектов. В их числе ремонт Домов культуры, памятников воинам Великой Отечественной войны, создание зон отдыха», — рассказала начальник отдела по культуре районной администрации Елена Журавлева. .

В районе проводятся собрания по выбору 10 проектов на 2020 год. Жители национального села Керей отдали свои голоса за капитальный ремонт Каракульского поселенческого Дома культуры, добавила Елена Журавлева.

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