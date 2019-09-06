В Алтайском крае в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» и национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» 15 фермеров получат гранты на реализацию стартап-проектов

Заседание межведомственной комиссии по рассмотрению фермерских объектов, прошедших конкурсный отбор, состоялось в Барнауле 5 сентября. Совещание прошло под руководством министра сельского хозяйства Алтайского края Александра Чеботаева.

Чиновник подчеркнул, что в регионе всегда стремятся поддерживать начинающих фермеров и семейные животноводческие фермы. За последние 7 лет на финансовую помощь было направлено порядка 903 млн рублей. Причем 50% поголовья крупного рогатого скота приходится на грантополучателей. Такой же процент касается производства молока и мяса.

«Поддержка фермерского сектора усилена с этого года благодаря запуску национального проекта. Предоставление грантов на реализацию стартапов — дополнительный механизм стимулирования малого бизнеса на селе. В этом отношении мы инициировали не просто создание новых фермерских хозяйств и предоставление им грантов, а предоставление грантов нескольким фермерам, объединившимся в кооперативы», — пояснил Александр Чеботаев.

Как сообщает официальный сайт Алтайского края, комиссия вынесла решение в поддержку 15 фермерских хозяйств, объединившиеся в два кооператива. 7 агростартапов создали кооператив «Фортуна» в Волчихинском районе, их объем господдержки составит 25 млн рублей. Во второй кооператив «АгроСтарт» в Немецком национальном районе вошли 8 фермеров, им выделят порядка 27 млн рублей.

Работа проектов направлена на развитие молочного и мясного животноводства. На полученные средства фермеры планируют приобрести высокопродуктивный скот, новое оборудование и технику.

Объединение в кооперативы позволит фермерам привлечь новых людей, реализовывать крупные партии продукции по выгодным ценам, закупать на взаимовыгодных условиях молоко и мясо у владельцев подсобных хозяйств, вести экономную для бюджета кормозаготовку и системную работу по ветеринарному обслуживанию стада.

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