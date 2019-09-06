Одной из проблем для жителей только что сданных новостроек, помимо транспортной доступности часто оказывается связь. Как проводная, так и мобильная. МТС обещает решить обе эти проблемы – с начала года оператор подключил полный комплект цифровых услуг для более чем 20 тысяч человек, живущих в новых домах.

МТС – один из операторов, который включает в себя все разновидности связи: проводную, беспроводную и спутниковую. И делает своим абонентам конвергентные предложения по формуле «два в одном по сниженной цене».

С начала года оператор провел цифровые коммуникации в новостройки всех районов Новосибирска, предоставив более 7,7 тыс домохозяйств скоростной интернет и цифровое ТВ. Большая часть новых подключений прошли по ковергентной схеме, включившей в себя и безлимитный мобильный интернет.

«В Новосибирске растут новые дома и кварталы – по темпам ввода жилья наш город один из лидеров в Сибири, – отметил директор МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук. – Мы активно присоединяем новостройки Новосибирска к цифровым услугам МТС, мы хотим, чтобы новосибирцы, заселяясь в новую квартиру, могли сразу же подключить интернет и домашнее телевидение».

С подведением фиксированного интернета в новые многоквартирные дома возможность получения домашних сервисов от МТС в Новосибирске появилась у более чем 20 тыс. жителей новостроек. Основную часть работ МТС провела весной и летом текущего года.

В целом, фиксированный интернет и цифровое ТВ МТС теперь доступен жителям всех районов областного центра и охватывает более 500 тыс. семей, компания планирует и дальше инвестировать в развитие телеком-инфраструктуры города.

Также в рамках программы перевода государственного ТВ на цифровое вещание МТС предоставила жителям области спутниковое вещание – для тех районов, где нет эфирного приема, оператор предлагает 20 федеральных каналов без абонентской платы через спутник

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