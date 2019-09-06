Логистический почтовый центр на территории международного аэропорта Толмачево в Новосибирске будет запущен в 2020 году. В пятницу ход строительства обсудили глава региона Андрей Травников и генеральный директор ФГУП «Почта России» Николай Подгузов.

Новый логистический почтовый центр (ЛПЦ) площадью более 46 тыс. кв. м будет обслуживать 11 млн жителей СФО. Оборудование, которым предполагается оснастить хаб, позволит обрабатывать более миллиона почтовых отправлений в сутки, в том числе более 280 тыс. посылок и международных мелких пакетов. Сортировка в центре будет осуществляться для 3,5 тыс. почтовых отделений Сибири, включая Новосибирскую, Омскую, Кемеровскую, Томскую области, Алтайский край и Республику Алтай.

Как сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области, размещение центра на территории аэропорта позволит осуществлять выгрузку почтовых отправлений с бортов прилетевших самолетов напрямую. Это позволит сократить время на их перевозку. По словам губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, после запуска ЛПЦ станет важнейшим транзитным узлом между регионами Дальнего Востока и европейской части России. «Сегодня мы ведём переговоры с предпринимателями Новосибирской области, с различными партнёрами федерального уровня для того, чтобы наработать будущие коммерческие связи, которые будут полезны «Почте России» при загрузке мощностей центра. Необходимо, чтобы действительно был не просто эффект от использования производственной единицы «Почты России» в её большой корпоративной системе, но и эффект для региона в целом», — цитирует главу региона пресс-служба областного правительства.

Напомним, «Почта России» начала строительство ЛПЦ в Толмачево в мае текущего года. Стоимость проекта оценивается более, чем в 2,5 млрд рублей. Сейчас на площадке строительства центра установлено 100% металлоконструкций будущего логистического хаба, смонтировано 98% стеновых панелей, проводятся работы по монтажу кровли. В ближайшее время строители приступят к монтажу внутренних инженерных систем.

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