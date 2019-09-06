6 сентября Банк России провел четвертое в этом году заседание по ключевой ставке и в третий раз подряд принял решение снизить ее на 25 б.п., до 7%. Прогноз годовой инфляции с учетом фактической динамики был снижен 4,2–4,7 до 4,0–4,5%.

Последний раз ключевая ставка – тогда еще ставка рефинансирования ЦБ – достигала отметки в 7% между мартом и апрелем 2014 года.

C учетом слабой экономической активности, наблюдавшейся с начала текущего года, Банк России снизил прогноз темпа прироста ВВП в 2019 году с 1,0-1,5 до 0,8-1,3%. В 2020–2021 годах темпы роста российской экономики также пересмотрены вниз с учетом ожидаемого замедления роста мировой экономики. По данным Росстата, прирост ВВП в первом полугодии составил всего 0,7%.

На фоне смягчения денежно-кредитной политики ожидается, что рост на фоне смягчения денежно-кредитных условий. К ослаблению рубля, по мнению аналитиков, это не приведет – определенную поддержку курсу окажет временный подъем долгового рынка во втором полугодии.

«С момента предыдущего заседания Совета директоров Банка России денежно-кредитные условия продолжили смягчаться – комментируют представители регулятора. – Этому в том числе способствовало изменение ожиданий участников финансового рынка относительно траектории ключевой ставки Банка России, а также дальнейший пересмотр вниз ожидаемых траекторий процентных ставок в США и еврозоне. Продолжилось снижение доходностей ОФЗ и процентных ставок в большинстве сегментов депозитно-кредитного рынка. Принятые Банком России решения о снижении ключевой ставки и снижение доходностей ОФЗ создают условия для дальнейшего снижения депозитно-кредитных ставок».

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 25 октября. Вероятность того, что ставка будет снова снижена, оценивается аналитиками и участниками финансового рынка достаточно высоко.

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