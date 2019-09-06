Транспортный прокуроры оштрафовали жителя Санкт-Петербурга, чей квадрокоптер врезался в административное здание в центре Омска, в котором трудятся работники министерств.

Как сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, инцидент произошел 17 июля текущего года. Приехавший в Омск житель Санкт-Петербурга запустил в центре города, в районе Свято-Успенского кафедрального собора, дрон для съемки достопримечательностей. Во время полета беспилотник врезался в 14-этажное здание напротив кинотеатра «Маяковский».

Это здание по адресу Красный путь, 5 было первой «высоткой», построенной в Омске, в советское время там размещался Облисполком. Сейчас в здании работают структуры правительства региона – министерство экономики и министерство образования. В прокуратуре уточнили, что разрешения на запуск беспилотника у его владельцы не было. Гость из Санкт-Петербурга был признан виновным в административном правонарушении и оштрафован на 3 тыс. рублей.

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