6 и 7 сентября новосибирский Trend bar в последний раз откроет двери для своих гостей. Информацию об этом разместил сам бар в своем аккаунте в Instagram.

«Ликвидируем все запасы!!! Поем песни! Танцуем! Все эти годы нам вместе было хорошо! Оторвемся как последний раз!!!», — говорится в сообщении бара.

Напомним, что основанный Георгием Крашенниниковым Trend bar запустился в 2013 году на месте спортбара «Чемпивон» на Красном проспекте. Изначально его площадь составляла 538 кв.м., при этом заведение вмещало 250 человек, посадочных мест было около 100. Впоследствии часть помещений занял бар Old Joy.

В Trend bar была представлена авторская домашняя кухня и богатый выбор алкогольных напитков. Сами основатели заведения позиционировали его как «первый и настоящий в городе бар». “Мы создавали для вас интересные мероприятия, вечеринки, приглашали звездных гостей: Тимур Родригез, Iowa, Katherine Ellis, Уральские пельмени, Полина Гриффис, Лев Лещенко, Группа Pizza, Марсель, Группа 30.02, Иванушки International. И дарили массу впечатлений нашими яркими событиями! Мы старались всегда создать уютную, вкусную атмосферу и надеемся вам тоже у нас всегда было хорошо!», — отмечается в заключительном сообщении бара.

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