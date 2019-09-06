Новосибирское МУП «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений» объявило тендер на строительство станции метро «Спортивная» в районе Левобережья. Начальная цена контракта составила 2,6 млрд рублей.

Объявление о конкурсе размещено в единой информационной системе в сфере закупок. Заявки на тендер будут приниматься до 27 сентября текущего года. Согласно конкурсной документации, работы по строительству новой станции Ленинской линии метрополитена должны быть выполнены до 30 ноября 2021 года. Финансирование возведения станции из бюджета Новосибирска планируется разделить на три этапа. В 2019 году на стройку будет выделено около 379 млн рублей, в 2020 году – 1 млрд 163 млн рублей и еще более миллиарда – в 2021 году.

Предварительный график работ включает подготовку к строительству в октябре 2019 года, устройство фундамента, основания и установку железобетонных конструкций до августа 2020 года. Осенью 2020 года в новой станции метро уже планируется установить окна и двери, а в августе 2021 – начать облицовку фасада. После подключения станции к инженерным сетям с июля по ноябрь 2021 года стройка должна завершиться озеленением территории.

Напомним, станция метро «Спортивная» разместится на левом берегу Новосибирска, между станциями «Речной вокзал» и «Студенческая». Она будет напоминать «Речной вокзал»: на первом ярусе сделают кассовый зал, а на втором — две платформы. Вход на станцию будет с обеих сторон метромоста, а входную зону выполнят в едином с ЛДС архитектурном стиле.

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