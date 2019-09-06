Глава Новосибирской области Андрей Травников примет участие в юбилейной 20-й акции. Программа посвящена Дням воинской славы и памятным датам России
Торжественная церемония отправки духовно-просветительской социально-благотворительной акции «Автопоезд «За духовное возрождение России» пройдет с 9 по 24 сентября, в соответствии с распоряжением Губернатора Новосибирской области. В юбилейной акции примет участие сам Андрей Травников.
На автопоезде поедут примерно 180 человек. Пассажиры – областные творческие коллективы, врачи, специалисты научных и образовательных учреждений, соцзащиты, областного центра патриотического воспитания, службы уполномоченного по делам предпринимателей, священнослужители.
Автопоезд планирует охватить 49 населенных пунктов и 7 районов в Новосибирской области, что порядка 14 тыс. жителей. С 9 по 17 сентября он посетит Кыштовский, Венгеровский и Северный районы, 16 – 20 сентября – Доволенский, Здвинский и Кочковский, 24 сентября приедет в Маслянинский район.
По сообщению пресс-службы губернатора и правительства Новосибирской области, помимо Андрея Травникова, в акции примут участие председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив и митрополит Новосибирский и Бердский Никодим.
Организаторами акции выступают правительство Новосибирской области, новосибирская митрополия Русской Православной Церкви, администрации муниципальных районов.