Новосибирские общественники возмутились «ползучим захватом» территорий, смежных с городскими лесами. В знак протеста против перезонирования участков земли под многоэтажное строительство в Заельцовском бору и в районе Нижней Ельцовки они провели пикет.

В четверг, 5 сентября, в сквере перед новосибирским театром «Глобус» состоялся пикет представителей двух общественных организаций – «Против транзита через Нижнюю Ельцовку» и «В защиту лесов». Как рассказала «Континенту Сибирь» координатор движения Оксана Бабенко, ее движение уже несколько лет отстаивает Заельцовский бор от застройщиков. Но мнение жителей Нижней Ельцовки по ее словам никто не слышит. «В 2014 году приобретатель участка, включающего территорию бывшего пионерского лагеря и еще 3,8 гектара бора, умудрился перезонировать его в зону садоводства-огородничества, а следом – в многоэтажную застройку. Недавно мы заметили, что на участке появилась техника. Дальше молчать было нельзя, и мы вышли на пикет», – рассказала «Континенту Сибирь» общественница.

«А недавно мы узнали, что и Заельцовскому бору в районе Дачного шоссе грозит опасность, – поделилась своими переживаниями общественница Василиса Мальцева. – У Дачного шоссе ведется строительство многоэтажных домов. Мы начали разбираться. И выяснилось, что недавно решением мэрии территория была перезонирована из зоны для индивидуальной жилой застройки в многоэтажную. По информации, которую мы нашли в интернете, мы делаем вывод, что строительством ЖК Flora&Fauna занимается компания «Сибирские Жилые Кварталы» — ООО «СЖК», учредители: Маслов Евгений Валерьевич и Шутов Павел Юрьевич. Один из них – супруг главы департамента правовой и кадровой работы мэрии города Новосибирска. Может быть, в этом кроется столь быстрое принятие решение по перезонированию?»

Пикетчики заверили «Континент Сибирь», что не намерены останавливаться на общественной акции протеста. Ими уже направлены запросы в адрес мэра Новосибирска, губернатора области Новосибирской области и полномочного представителя президента РФ в СФО.

«Континент Сибирь» будет следить за развитием событий.

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