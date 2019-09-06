На проходящем во Владивостоке Восточном экономическом форуме (ВЭФ) руководство японской корпорации Sojitz Corporation и омской группы компаний «Титан» подписали соглашение о строительстве в России нового завода по производству продукции органического синтеза.

Как сообщили в пресс-службе правительства Омской области, которое является участником подписанного трехстороннего соглашения, новое предприятие будет производить «экспорториентированный товар, способный значительно увеличить региональный валовый продукт». Детали будущего производства пока не раскрываются. В пресс-службе ГК «Титан» корреспонденту «Континента Сибирь» пояснили, что данные о продукции, ее планируемые объемы и размер инвестиций в новый завод станут известны в течение ближайших полутора месяцев. «Сейчас рассматриваются несколько предложений по площадкам в разных регионах страны, предприятие будет работать в России», — сказала директор департамента по связям с общественностью ГК «Титан» Эльвира Юрина.

ГК «Титан», один из ключевых инвесторов Омской области, объединяет предприятия нефтехимического комплекса — ПАО «Омский каучук», ООО «Полиом», ООО «Новочеркасский завод смазочных материалов» — а также предприятия АПК. Завод «Полиом» входит в число крупнейших в России производителей полипропилена. Sojitz Corporation зарегистрирована в Токио. По данным министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, основными сферами деятельности компании являются автомобилестроение, энергетика, добыча полезных ископаемых, химическая промышленность, сельское хозяйство, производство продуктов питания, лесная промышленность, индустриальные парки, импорт и экспорт товаров. Sojitz Corporation имеет представительства более чем в 60 странах, в том числе в России. В компании работает около 17 тыс. сотрудников.

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