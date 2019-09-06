Офис новосибирского «Трэвелерс кофе» вернули в конкурсную массу

Арбитражный суд Новосибирской области признал недействительной сделку по продаже частному лицу офисного здания банкротящейся компании «Трэвелерс кофе» на Красном проспекте.

Сообщение о признании сделки недействительной опубликовал в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве конкурсный управляющий «Трэвелерс кофе» Андрей Свиридов. Здание на Красном проспекте, 281/1, где находится офис УК «Трэвелерс кофе», компания продала в феврале 2017 года Арсену Смбатяну. Сумма сделки составила немногим более 14 млн рублей. По условиям договора, «Трэвелерс кофе» выкупило помещение у лизинговой компании «ЛизингПромХолд» и передало в декабре того же года Смбатяну. Регистрация сделки прошла в апреле 2019 года, когда компания уже находилась в процедуре наблюдения.

Ранее об этой ситуации «Континенту Сибирь» говорил экс-глава новосибирской сети Travelers Coffee Евгений Михиенко. «С чем мы столкнулись как кредиторы? Видя, что процедура наблюдения неизбежно переходит к конкурсному управлению, злоумышленники воспользовались нюансами в законах и взаимодействиях с госорганами. В итоге ключевой объект собственности компании — помещение на Красном проспекте — был продан, а Росреестр зарегистрировал эту сделку – у объекта сменился собственник. Почему это произошло, пока неизвестно, как и то, почему такую операцию допустил конкурсный управляющий. Очевидно, что это лазейка или в законе, или во взаимодействии между Росреестром и конкурсным управляющим», – отмечал в августе 2019 года Евгений Михиенко.

В итоге было установлено, что продажа здания произошла в пределах года до того, как компания была признана банкротом в ноябре 2018-го. Стоимость квадратного метра помещения общей площадью 373,8 кв. м при этом составила 37,4 тыс. рублей. В то время, как средняя цена за «квадрат» в аналогичных помещениях в Новосибирске на тот момент составляла 54,4 тыс. рублей. По версии управляющего, покупатель фактически не доплатил за здание порядка 6 млн рублей. «Также продажа помещения была совершена безвозмездно, денежные средства в размере 14 млн рублей на расчетный счет должника не поступали, а сам должник уничтожил или исказил документы бухгалтерской отчетности», — говорится в заявлении в арбитраж конкурсного управляющего. По версии Андрея Свиридова, сделка была совершена для того, чтобы причинить имущественный вред кредиторам «Трэвелерс кофе». Суд согласился с доводами управляющего, признав сделку недействительной и обязав Арсена Смбатяна вернуть помещение в конкурсную массу.

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