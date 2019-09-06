Сквер на улице Кошурникова оборудован камерами наблюдения, тревожными кнопками, Wi-Fi и USB – портами. На торжественной церемонии его запуска присутствовал министр цифрового развития и связи Новосибирской области Анатолий Дюбанов.

Официальное открытие нового парка состоялось 5 сентября на улице Кошурникова, 31 в Дзержинском районе. В церемонии принял участие министр цифрового развития и связи региона Анатолий Дюбанов. Проект работает в тестовом режиме, если запуск станет успешным, то в дальнейшем его смогут тиражировать во всех регионах страны.

«Пилотный проект по созданию умной и безопасной городской среды, реализованный совместно с нашими партнерами, стал одним из первых воплощенных в регионе проектов в рамках реализации национальной программы «Цифровая экономика», – говорит Анатолий Дюбанов.

По сообщению пресс-центра мэрии города Новосибирска, в парке установлены интеллектуальные опоры освещения, система видеонаблюдения (она распознает нарушителей, замечает оставленные вещи, оповещает полицию), интеллектуальная система освещения (реагирует на изменения погоды и экономит электроэнергию). Через установленные на территории терминалы экстренной связи можно мгновенно получить помощь, цветовое и звуковое сопровождение помогут сориентировать в случае чрезвычайных ситуаций. Безопасность горожан будут обеспечивать «Система-112».

Строительство умного сквера проводилось в рамках реализации соглашений о сотрудничестве между акционерным обществом «СИТРОНИКС» (входит в АФК «Система) и правительством Новосибирской области, и соглашения с мэрией города Новосибирска. Напомним, что 5 сентября губернатор Новосибирской области Андрей Травников в ходе Восточного экономического форума встречался с главой АФК «Система» Владимиром Евтушенковым.

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