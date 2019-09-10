Новосибирский микрорайон «Чистая Слобода»: голубая мечта или суровый «эконом»?

«Континент Сибирь» продолжает рубрику «Портрет новостройки». На этот раз в фокусе нашего внимания — крупный микрорайон левобережья Новосибирска «Чистая Слобода». Насколько в действительности востребована недвижимость экономкласса на окраине Ленинского района, что думают о ней сами жители и как эксперты оценивают соотношение цены и качества домов, а также в целом привлекательность микрорайона для жизни, — в материале «Континента Сибирь».

По данным Rusprofile, владельцами ООО «ДСК КПД-Газстрой» являются руководитель ассоциации проектных организаций нефтегазового комплекса (г. Москва) Ярослав Голко (75%) и председатель комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Законодательного собрания Новосибирской области Евгений Покровский (25%). Директором по коммерции и развитию ООО «ДСК КПД-Газстрой» является его сын Кирилл Покровский. Позицию руководителя агентства недвижимости «Чистая Слобода» занимает Эдуард Ляхов, бывший топ-менеджер ГК «Строитель».

«Извините, не успели»

Микрорайон «Чистая Слобода» возводится группой компаний «КПД-Газстрой» с использованием собственных производственных мощностей завода крупнопанельного домостроения ЖБИ-3. За 12 лет застройщик ввел в эксплуатацию 49домов, в настоящий момент в стадии строительства находятся еще cемь. Цена за квадратный метр составляет от 50 тысяч рублей и выше.

Изначально микрорайон бело-голубых многоэтажек по улице Забалуева позиционировался как жилье в экологически чистом месте, с широкими возможностями для занятий спортом из-за близкого расположения многофункционального спорткомплекса «Заря». Одними из преимуществ назывались просторные планировки и сдача квартир «под ключ». Пообщавшись с жителями, «Континент Сибирь» выяснил, как соотносятся обещания застройщика с реальностью.

«Четыре года живем в «двушке». Квартира теплая, зимой даже форточки открываем. Ремонт от застройщика чистенький был, но, конечно, не на самом на высоком уровне, — рассказала жительница микрорайона Светлана Алиева. — Сантехника дешевенькая, бачок унитаза сломался быстро — пришлось все менять. Обои не переклеиваем, пока ребенок маленький. Звукоизоляция квартиры тоже не очень хорошая. Почему-то за стеной нашей кухни у соседей расположена спальня, иногда жалуются нам на шум».

Недостатки ремонта от застройщика отметила и хозяйка однокомнатной квартиры, бухгалтер-кассир Ольга Николаевна. «В коридоре на разные стены наклеены разные обои. С линолеумом вышла забавная история. Оставили не уложенный кусочек в коридоре с запиской, где так и было сказано: «Извините, не успели», — рассказала женщина. — В остальном все устраивает. Нравится планировка квартиры, большие дворы — дома не расположены «окна в окна»».

По словам Ольги Николаевны, жилье в микрорайоне быстро дорожает. Еще восемь лет назад ее квартира в 38 «квадратов» стоила 1500 тысяч рублей на этапе сдачи. Сейчас за такие же квартиры собственники просят до 2300 тысяч рублей.

Ответили «начистоту»

Жилье в «Чистой Слободе» обслуживает управляющая организация ООО «КПД-Газстрой-Эксплуатация». Большинство опрошенных «Континентом Сибирь» жителей отметили чистоту во дворах, своевременный вывоз мусора. Однако не все оказались довольны уборкой подъездов. «Убирают хорошо только на первых этажах. Мы живем на последнем, и очень часто приходится самим прибирать мусор, скапливающийся у дверей», — возмущается Светлана Алиева.

Многие жители отмечают и недостаток зеленых зон, и сложности с выездом с микрорайона в час пик. Но самая большая проблема для многих семей, особенно с маленькими детьми — одна-единственная поликлиника на Юго-Западном жилмассиве, в которой приема у врача часто приходится ждать часами.

«Континент Сибирь» попросил ГК «КПД-Газстрой» прокомментировать распространенные жалобы жильцов. В пресс-службе застройщика заверили, что «дома строятся с соблюдением всех норм, в том числе к уровню шумоизоляции».

«Каждый из нас по-своему реагирует на звуки. Безусловно, есть допустимые уровня шума, но при строительстве наших домов учтены все необходимые нормы СанПиН. В некоторых частных случаях вопрос можно решать при содействии специалистов управляющей компании. Например, можно отправить заявку и создать комиссию по замеру уровня громкости в квартире», — отметили в компании.

Также в пресс-службе ГК «КПД-Газстрой» обратили внимание, что все претензии к ремонту можно предъявить перед подписанием акта-приема передачи квартиры. Если будущего новосела что-либо не устраивает, он указывает на недостатки, которые исправляются застройщиком за свой счет. Кроме того, все квартиры и подъезды находятся на гарантийном обслуживании застройщика в течение пяти лет.

Что касается озеленения, то в компании говорят, что это дело будущего. Все дома микрорайона сдаются с готовыми зелеными зонами и ландшафтным благоустройством, а жители могут согласовать с УК дополнительную высадку деревьев и кустарников.

«Традиционно с помощью управляющей компании весной и осенью представители ТОС микрорайона «Чистая Слобода» высаживают новые деревья, облагораживают клумбы и зеленые островки. На придомовых территориях есть газоны», — отметили в пресс-службе застройщика, заверив, что «управляющая компания приветствует любые инициативы жителей, направленные на улучшение благоустройства микрорайона».

Проблема с доступностью врачебной помощи, по словам застройщика, должна решиться со строительством новой поликлиники. Правда, сроки ее появления указаны не были. Зато в микрорайоне уже есть два детских сада. А в 2020 году, согласно сайту застройщика, планируется ввести в эксплуатацию третий детский сад и начать строительство четвертого. Также в сентябре этого года в «Чистой Слободе» открылась первая школа на 1100 мест. ГК «КПД-Газстрой» стала соинвестором ее строительства в государственно-частном партнерстве с мэрией Новосибирска. Строительство школы обошлось в 732млн рублей.

«Стартовая площадка для молодых семей»

В отделе продаж «Чистой Cлободы» «Континенту Сибирь» позитивно оценили спрос на квартиры — как среди жителей Новосибирска, так и приезжих.

Несмотря на перечисленные выше недостатки, микрорайон пока привлекает соотношением цены и качества.

«Наблюдаем большую волну внутрирайонного переселения: кто-то расширяется в связи с ростом семьи, кто-то хочет купить более новое, просторное жилье. Вот и берут квартиру в своем же районе с уже привычной, понятной инфраструктурой. Также большой приток покупателей отмечаем из других городов», — рассказал руководитель одного из отделов продаж ГК «КПД-Газстрой» Виталий Гильд.

Наибольшим спросом, по его словам, традиционно пользуются студии и однокомнатные квартиры. Сложнее всего продаются трехкомнатные.

Опрошенные «Континентом Сибирь» риелторы разошлись в оценках «Чистой Слободы». Данные некоторых из них совпадают с тем, о чем говорит застройщик.

«С начала года мы провели около 30 сделок по микрорайону — это хорошая цифра. Покупателей привлекает доступная цена и то, что квартиры сдаются «под ключ». Все-таки это жилье экономкласса, и люди не хотят тратиться на ремонт, — рассказал бренд-менеджер АН «Этажи» Вадим Дьячков. — Стоит отметить и достаточную транспортную доступность микрорайона. Здесь есть два выезда, что редкость для отдаленного микрорайона — по улицам Титова и Станционной. Сейчас строят прямой выезд от Порт-Артурской до Титова».

Однако не все риелторы оценивают микрорайон с положительной стороны. Как рассказала «Континенту Сибирь» на правах анонимности руководитель одного из агентств недвижимости, потенциальные клиенты часто отказываются от приобретения недвижимости из-за качества жилья, предпочитая заплатить чуть больше, но купить квартиру получше в другом месте. В этом году у компании не было ни одной сделки по «Чистой Слободе», несмотря на то, что людей возили на экскурсии.

Тем не менее риелторы видят перспективы микрорайона в качестве стартовой площадки для молодых семей или приезжих из других городов, не располагающих большими возможностями. Также предложение может быть интересно для арендодателей или студентов вузов левобережья — Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) и Сибирского университета потребительской кооперации (СибУПК).

Тихая окраина

Многие жители «Чистой Слободы» называют свой район спокойным, тихим. Кто-то связывает это с тем, что здесь много квартир предоставляется в качестве служебных для военных. Например, домохозяйка Елена переехала с мужем-военнослужащим и детьми в Новосибирск из другого города. Ей нравится, что в «Чистой Слободе» много магазинов (не хватает только хозяйственных), есть садики и большие дворы с детскими площадками.

Прогуливаясь по «Чистой Слободе», действительно отмечаешь простор, который не всегда встретишь в центре города. В каждом дворе есть зоны отдыха, детские площадки. Во многих установлены уличные тренажеры. Поблизости — футбольные поля и хоккейная коробка. Учитывая еще и близость СК «Заря», действительно можно сделать вывод о неплохих условиях для занятий спортом в микрорайоне — во всяком случае, этот пункт своих обещаний застройщик точно выполнил. Можно отметить и просторные парковки во дворах домов, где свободно размещаются автомобили жильцов.

Новая дорога вместо метро

Напомним, в свое время появление нового крупного микрорайона породило и новые планы транспортного освоения левобережья. Так, в феврале 2014 года Владимир Знатков, исполнявший на тот момент обязанности мэра Новосибирска, говорил о намерении муниципалитета подготовить техзадание на строительство ветки метро от станции Карла Маркса до «Чистой Слободы». Тема с метро давно забыта, но в настоящее время активно строится новая дорога к микрорайону. Она должна соединить улицу Титова с улицей Порт-Артурской, что позволит жителям «Чистой Слободы» добираться до дома, минуя перегруженные улицы Юго-Западного жилмассива. Дорога будет состоять из четырех полос и позволит перенаправить транспортные потоки, улучшив ситуацию с въездом и выездом с микрорайона.

Изучая сайт застройщика, корреспондент «Континента Сибирь» увидел предложение для будущих покупателей квартир — «Бесплатное такси на Слободу», которое можно заказать для ознакомительной экскурсии. Мы решили протестировать услугу и сделали заказ. К сожалению, в назначенное время такси так и не приехало. На автобусе от площади Маркса удалось добраться до жилмассива в течение получаса.

Несмотря на это маленькое недоразумение, общее сложившееся после общения с жителями и экспертами впечатление о микрорайоне «Чистая Слобода» с учетом ценовой категории жилья скорее положительное, чем отрицательное. Среди минусов «Чистой Слободы», выделяемых жильцами, — плохая шумоизоляция и качество ремонта квартир «под ключ», дефицит поликлиник и недостаточная транспортная доступность. В числе плюсов — соотношение цены и качества, соблюдение застройщиком заявляемых сроков сдачи.

Конечно, особенность района — его продолжающееся строительство. Это создает свои неудобства. Грузовой транспорт вносит лепту в транспортный коллапс в пиковые часы. В целом будущее микрорайона и его привлекательность для покупателей в большой степени зависят от того, как будет формироваться его инфраструктура, не будет ли в дальнейшем проблем с дорогами, школами, поликлиниками. И от того, насколько бюджет позволит развивать район, поспевая за его нуждами.

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