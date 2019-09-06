Любителей умного российского кино в ближайшее время ждет несколько заметных премьер в новосибирском центре культуры и отдыха «Победа». Продюсер Елена Яцура представит короткометражные фильмы, ставшие победителями «Кинотавра-2019», 10 сентября. Авторы документального фильма «Сорокин трип» Антон Желнов и Юрий Сапрыкин обсудят со зрителями творчество одного из самых значительных писателей наших дней 12 сентября. Солнечная и очень личная «Одесса» Валерия Тодоровского уже в прокате.

Елена Яцура и «Русское краткое»

Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр», отметивший свое тридцатилетие, стал стартовой площадкой для молодых режиссеров, начинающих путь в кинематографе. Как неоднократно отмечал президент фестиваля Александр Роднянский, короткометражная программа сочинского фестиваля — настоящая кузница кадров российского кино, именно здесь были замечены многие будущие звезды отечественной режиссуры. В сборник «Русское краткое. Победители Кинотавра-2019», выпущенный в прокат кинокомпанией «Пионер», вошли пять разножанровых талантливых фильмов. Мюзикл «@Жених» о встрече влюбленных по онлайн-переписке. Новелла «Интервью», в которой студентка-журналистика впервые встречается с отцом. Черно-белая комедия «Плачу с вами» о художественной скорби на кладбище. «Одна историческая ошибка», сюжет которой радикально меняет появление Льва Троцкого. И наконец, поэтически-экспериментальное «Топливо», ставшее победителем программы «Кинотавр. Короткий метр».

Гостем премьерного показа в «Победе» 10 сентября станет независимый российский продюсер Елена Яцура, которая всегда охотно работает с дебютантами. Среди ее подопечных есть и коммерчески успешные режиссеры (Федор Бондарчук, Резо Гигинеишвили, Филипп Янковский), и мастера авторского кино (Алексей Герман мл., Илья Хржановский). Этой весной Елена привозила в «Победу» первую ленту Елизаветы Стишовой «Сулейман Гора», а теперь представит ее же самобытную короткометражную работу «@Жених» — мюзикл с русским фольклором и Ольгой Добриной из Гоголь-центра в главной роли. Кстати, еще в прошлый приезд Елена по достоинству оценила чуткую, любопытную и насмотренную новосибирскую аудиторию.

Антон Желнов, Юрий Сапрыкин и «Сорокин трип»

Премьеру первого документального фильма о Владимире Сорокине в Новосибирск привезут авторы Антон Желнов и Юрий Сапрыкин — 12 сентября они представят картину и ответят на вопросы зрителей. Владимир Сорокин — человек, взорвавший изнутри советскую литературную традицию и выстроивший на ее обломках собственный мир. Автор «Нормы», «Голубого сала», «Дня опричника» и «Теллурии», концептуалист, разрушитель устоев, сатирик, мистик, пророк. В документальном фильме Сорокин впервые рассказывает о собственной жизни с предельной откровенностью. Детство в подмосковном рабочем поселке, жизнь в мастерских подпольных художников, преследования со стороны КГБ и прокремлевских молодежных организаций, любовь к русской литературе и космическому холоду…

Это новый фильм творческой группы, которая запомнилась резонансными проектами о неординарных личностях российской культуры и их международной судьбе. Антон Желнов в компании с режиссером Ильей Беловым до этого снял картины про поэта Иосифа Бродского, писателя Сашу Соколова и художников Илью и Эмилию Кабаковых (постоянные зрители «Победы» помнят этот показ). Над фильмом о Владимире Сорокине работал оператор Михаил Кричман, известный всему миру по картинам нашего земляка Андрея Звягинцева. Картину выпускают в прокат Центр документального кино и онлайн-кинотеатр Nonfiction. Film, первые показы в Москве уже собрали весь цвет столичной культурной элиты и кинематографического сообщества.

Надеемся, новосибирские ценители русской литературы, кинематографа и культуры в целом по достоинству оценят возможность первыми увидеть фильм о Владимире Сорокине и обсудить его с авторами — талантливыми журналистами и замечательными собеседниками. Антон Желнов известен по публикациям в «Ведомостях» и «Русском репортере», а также как телеведущий («Дождь», Hard days night и другие проекты). Юрий Сапрыкин — создатель образовательного интернет-проекта «Полка» и бывший главный редактор журнала «Афиша» — обладает репутацией человека, умеющего точно улавливать, описывать, взращивать и развенчивать тренды в культуре, обществе и стиле жизни. Кстати, днем позже, 13 сентября, он прочтет в «Победе» лекцию «Как говорить о культуре в цифровом мире. От «Афиши» к «Полке», которая будет интересна всем, кто любит быть в центре актуальных течений и знает цену хорошему разговору.

Валерий Тодоровский и «Одесса»

Новый фильм Валерия Тодоровского «Одесса» получился очень личным, хоть и не автобиографическим в полном смысле слова. Режиссер отправляет нас в Одессу 70-х годов, залитую солнцем и запертую на карантин по случаю холеры. Главный герой фильма, успешный столичный журналист-зарубежник, приезжает вместе с сыном в гости к родным и увязает в семейных тайнах, житейских противоречиях, запретных чувствах…

Тодоровский — известный мастер стилизации (достаточно напомнить о его «Стилягах» и «Оттепели»), в своей снятой преимущественно в Таганроге «Одессе» он воссоздает мир советского застоя и южный колорит с любовью, но без идеализации. Великолепный актерский ансамбль — Ирина Розанова, Леонид Ярмольник, Евгений Цыганов и Ксения Раппопорт — разыгрывает семейную драму мастерски, тонко и со вкусом. Фильм, выбранный в этом году для открытия фестиваля «Кинотавр» в Сочи, вышел в широкий прокат 5 сентября и наверняка сделает сибирскую осень светлее.

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