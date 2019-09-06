Двухзначный рост факторинга в России: лопнет ли пузырь?

В августе 2019 года Ассоциация факторинговых компаний в своем полугодовом отчете сделала прогноз итогов года. И согласно им, прирост совокупного факторингового портфеля впервые с 2017 года может упасть ниже 30%. С другой стороны, такой внешний фактор, как обострение отношений между США и Китаем, сможет во втором полугодии сыграть на руку факторинговым компаниям, и итоги года окажутся лучше ожидаемых.

Согласно отчету АФК, именно 2017 год стал для отрасли пиковым. Причиной этого стал не только «низкий старт» — в 2014–2015 годах динамика была отрицательной, в 2016-м — всего 2%, — но и смена основного показателя. Для того чтобы «вписать» факторинговый портфель в общий набор банковских услуг, регулятор сделал основным показателем объем принятого кредитного риска.

Высокие темпы роста чего угодно поневоле заставляют насторожиться — это может указывать на возможный пузырь. Но участники рынка и эксперты с этим не соглашаются, они считают, что пространства для роста еще предостаточно — в том числе за счет смежных банковских направлений. «Я считаю, факторинговому рынку в России есть куда расти, ведь в нашей стране множество развивающихся компаний, которые закупают продукцию с отсрочкой платежа и готовы воспользоваться комплексом факторинговых услуг», — высказывается руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Основным фактором риска возникновения пузыря аналитики считают, что банки-факторы могут «накручивать» результаты к отчетным датам. «Определенные расхождения объемов портфеля факторингового финансирования на отчетные даты и между этими датами, безусловно, присутствуют, — комментирует генеральный директор «Росбанк Факторинг» Олег Виндман. — Поэтому объем факторингового бизнеса корректнее измерять не портфелем на дату, а оборотом за период, объемом выплаченного финансирования за период или усредненным размером портфеля за период.

За первое полугодие участники исследования АФК выплатили свыше 1315 млрд рублей, что на 24% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Насколько и за счет чего?

Принявшие участие в опросе «Континента Сибирь» участники рынка в основном оценили прирост по итогам 2019 года от 20% до 30%. «Рынок факторинга с точки зрения темпов роста действительно смотрится очень выигрышно по сравнению с другими финансовыми продуктами. Но динамика прироста в предстоящие год-два немного снизится и составит около 25–30% в год», — считает финансовый директор ФК «Содружество» Кирилл Турпитько. Основными драйверами роста, по его мнению, останутся крупные сделки лидеров рынка и рост распространенности факторинга среди малого и среднего бизнеса.

«Рост может продолжаться достаточно длительное время, — добавляет Олег Виндман. — На сегодня рынок факторинга России и в абсолютном, и в относительном выражении невелик по сравнению, скажем, с рынком ряда европейских стран. Этот инструмент позволяет решать целый ряд управленческих задач, и его использование в некоторых случаях является единственной альтернативой для клиента. Драйверов роста может быть достаточно много: развитие факторинга в госзакупках, становление рынка supply chain finance (финансирование цепи поставок) в России, международные факторинговые операции и многие другие».

«Несмотря на большую площадку для работы в стране, рынок демонстрирует снижение годовых темпов роста рынка до 29%», — считает Артем Деев.

«Мы рассчитываем, что рынок факторинга увеличится в 2019 году на 20–25%, — прогнозирует региональный управляющий филиала «Новосибирский» АО «Альфа-Банк» Андрей Фишер. — Дальнейший рост во многом будет зависеть от развития трех направлений: выход на рынок поставщиков госкорпораций после снятия законодательных ограничений в сфере госзаказа, увеличение клиентов сегмента МСБ, доля которого имеет шансы вырасти с учетом развития в направлении сотрудничества клиентов с дебиторами «No name» (на которых в банках не установлены соответствующие лимиты), но наибольшим вложением в рост рынка по-прежнему останется расширение применения факторинга крупными нефтегазовыми, металлургическими и производственными холдингами».

В целом, по его оценке, потенциал для роста факторинга в России, если сравнить с другими странами, достаточно высокий — в том числе из-за низкого старта. Для сравнения: в Западной Европе, к модели развития которой мы достаточно близки, доля по факторинговым операциям в ВВП варьируется от 5% до 15%. В России она не превышает 2%.

По данным АФК, на 1 июля весь портфель услуг по выкупу краткосрочной дебиторской задолженности составил 556,8 млрд рублей. С одной стороны, это на 30% больше, чем год назад, с другой — это всего 1,6% объема кредитного рынка.

Регресс не нужен

Все факторинговые сделки можно разделить на две группы — с регрессом и без него. Основное различие между ними — в разделении зон ответственности между дебитором, клиентом и фактором и, следовательно, стоимостью услуг последнего. За последние два года предпочтения клиентов относительно того, нужен ли регресс, изменились довольно сильно. В 2017 году на регрессный факторинг приходилось 55% всех сделок в денежном исчислении. В этих случаях при неоплате поставки клиент фактор не обязан был заниматься взысканием задолженности — клиент должен был выплатить ее сам в порядке регресса. Но в дальнейшем доля регресса постоянно снижалась.

«Сегодня, как мы видим, наибольшей популярностью пользуются сделки безрегрессного факторинга, — подтверждает данный тезис Артем Деев. — Он удобен тем, что риски неплатежа со стороны контрагентов несет на себе факторинговая компания. Это говорит и об изменении структуры продуктового ряда факторинга, раньше у клиентов было более востребованным финансирование по договорам с регрессом, но в 2019 году число таких сделок упало до 28%, а «безрегресс» вырос выше 70%».

В Сибири, как и в любом другом регионе, перед компаниями стоят вопросы увеличения прибыльности бизнеса. И здесь выбор идет в пользу факторинга в принципе, как инструмента, с помощью которого клиент закрывает кассовые разрывы. «А будет факторинг с регрессом или без регресса — вопрос второстепенный, — рассуждает Андрей Фишер. — Условный минус решения с регрессом для клиента заключается в том, что если по какой-то причине покупатель не заплатил по произведенной поставке, то ему будет необходимо своими силами вернуть в банк выплаченное ранее финансирование с учетом процентов. Но ведь и при обычных условиях, независимо от того, пользуется клиент услугами факторинга или нет, его контрагенты, работающие на условиях отсрочки платежа, могут не заплатить за товар или услугу или выйти на длительную просрочку. При безрегрессе дебиторская задолженность не уступается, а продается банку, поэтому клиент не думает о том, что произойдет после отгрузки и получения финансирования от банка, ответственность полностью на дебиторе, и не каждый дебитор согласен работать на таких условиях. Банк со своей стороны может предложить клиенту дополнительный период ожидания, в течение которого он может урегулировать ситуацию со своим дебитором, и банк за это время не накладывает ни пени, ни штрафы. В таких условиях риск неоплаты от покупателя сводится к нулю, поэтому факторинг с регрессом остается выгодным и удобным инструментом».

Олег Виндман считает, что безрегрессный факторинг имеет спрос на рынке и как альтернатива прямому беззалоговому кредитованию, в том числе в случаях, когда кредитная организация отказывает в выдаче кредита. Артем Деев соглашается с этим тезисом: «В случае рецессии, которую приближает торговая война США и Китая, факторинг сможет стать альтернативой кредитным предложениям».

Смена подхода

Факторинг, как и многие другие банковские услуги, имеет положительную обратную связь. Больше поставщиков, больше отраслей, больше диверсификация, больше надежностей. Но рост доли бесфакторинга нарушил это равновесие — клиентская база выросла, а число дебиторов осталось прежним. В результате у пяти лидеров рынка («ВТБ Факторинг», «Сбербанк Факторинг», Альфа-Банк, «ГПБ-факторинг» группа Промсвязьбанка) дебиторов оказалось больше, чем клиентов, у остальных участников рейтинга — наоборот.

«В целом экономическая ситуация достаточно неплохая на среднесрочном горизонте, — комментирует исследование АФК генеральный директор «Открытие Факторинг» Артем Дуров. — Мы наблюдаем в большинстве случаев стабильное развитие наших клиентов, и как следствие, не ожидаем резкого изменения карты рисков наших клиентов и дебиторов». Тренд на снижение ключевой ставки приводит к коррекции средневзвешенной ставки размещения факторов.

«По нашему мнению, на финансовом рынке растут риски, связанные с закредитованностью и финансовым положением ряда клиентов и отраслей, — высказывается Олег Виндман. — В свою очередь это имеет как положительное влияние, поскольку может вызвать переток части рынка финансового долга в факторинг, как более структурированный продукт, так и отрицательное влияние, так как приходится более селективно подходить к вопросу работы с клиентами и принятия кредитных рисков».

В «Сбербанк Факторинге» отмечают, что видят замедление рынка корпоративного кредитования. «Экономика скатывается в состояние рецессии, а банки продолжают ужесточать требования к финансовым показателям устойчивости заемщиков, — добавляет директор по продажам «Сбербанк Факторинг» Александр Пестов. — Соответственно, обостряется борьба за качественных клиентов с высоким кредитным рейтингом. Это означает, что постепенно маржинальность факторингового бизнеса будет снижаться».

Формула успеха и внешторг

Какими качествами должен обладать надежный фактор? Хороший кредитный лимит, стабильное финансовое состояние, качественные активы. Логично, что первые два места заняли два самых больших государственных банка — ВТБ и Сбербанк. Однако во внешнеторговом направлении лидерами оказались «частники» — Росбанк, который входит в международную финансовую группу Societe Generale, и Альфа-Банк, который, в отличие от большинства участников рейтинга, финансирует своих клиентов напрямую, без посредничества банка-партнера.

«Основные события на рынке и новостные поводы во II квартале укладывались в два основных тренда: упрощение бизнес-процессов, диджитализация факторингового рынка и развитие экспортного факторинга, — комментирует операционный директор «Сбербанк Факторинг» Леонид Култыгин. — На рынке появилось сразу несколько платформ и партнерств, которые призваны упростить некоторые процессы, например, верификацию поставок. Мы также увидели, что очень динамично рос портфель экспортных сделок: сегмент перспективен не только с точки зрения наращивания портфеля, но и конкурентоспособности продукта по сравнению с другими банковскими инструментами финансирования экспортеров».

Сибирь в фокусе

Интересно, как смотрится на общероссийском фоне Сибирь. По оценке Андрея Фишера, на этот регион по итогам полугодия приходится 4,5% всего рынка. «Портфель на 1 июля вырос на 1,1% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составил 21 456 млн рублей. По сравнению с другими регионами лучший прирост показал только Уральский ФО: у него рассматриваемый показатель — 2,5%».

В Сибирском федеральном округе, как и в пяти других, первое место, по данным АФК, как по портфелю, так и по выплатам, занял «ВТБ Факторинг». В СЗФО и на Северном Кавказе в лидерах оказался «Сбербанк Факторинг», в Москве на вершине оказался Альфа-Банк.

«Актуальной фокус-группой сибирского факторинга по-прежнему остаются производители и торговые компании в сегменте товаров FMCG: продукты питания, алкогольные напитки, бытовая химия, а также одежда и обувь, бытовая техника и электроника, — продолжает Андрей Фишер. — Основной спрос на факторинг формируют малые и средние торговые компании: торговые дома местных производителей, оптовики, дистрибьюторы импортных товаров повседневного спроса. При этом спрос на услугу увеличивается за счет промышленного и добывающего потенциала Красноярского края и Иркутской области, а также нефтегазового комплекса. За факторингом стали чаще обращаться предприятия промышленности, например, деревообрабатывающие, энергетические и агропромышленные».

«Федеральный рынок ритейла, который представляет значительную базу для факторингового рынка, почти полностью сконцентрирован в центральных регионах России. По этой причине емкость рынка факторинга в Сибири невысока, — резюмирует Олег Виндман. — Базой для развития факторинга могут стать сибирские клиенты из различных производственных отраслей, имеющие постоянные контракты с надежными покупателями. Также факторинг может быть реализован в энергетике и нефтегазовой отрасли».

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