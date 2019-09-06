Сейчас, когда школы ведут последние приготовления к новому учебному году, одним из главных вопросов остается снабжение учеников водой. Согласно требованиям СанПиН, доступ к питьевой воде детей должен быть обеспечен в течение всего времени их пребывания в школе. Один из ключевых участников рынка бутилированной воды — компания DIO — рассказал «Континенту Сибирь» о том, как готовится вода для учебных заведений, да и не только для них.

Напомним, что компания DIO начинала свою работу в 2001 году под брендом «Росинка Сибири». По сути, она стала идеологическим наследником прежней марки воды, носящей такое же название. В 2017 году в компании произошли два ключевых события: запуск нового завода с двумя (теперь уже тремя) глубокими скважинами и ребрендинг — был запущен новый торговый знак DIO.

По словам заместителя директора компании Валентины Шикаревой, эти два события были тесно связаны между собой. Вода марки «Росинка Сибири» разливалась из скважины, расположенной в другом месте и имевшей другую глубину. Это, а также изменение процесса водоподготовки привело к тому, что «старая» и «новая» вода стали отличаться по вкусу, и следовательно, «новая» стала продаваться под новой маркой.

Что нужно для школы

Чаще всего кулеры для воды устанавливают в столовой и в медпункте — плюс в учительской. Иногда — по инициативе родителей — дополнительные кулеры устанавливаются непосредственно в классе.

Итак, на что следует обратить внимание при выборе поставщика воды для школы, кроме собственно цены?

Во-первых, конечно, на опыт работы компании и на ее репутацию. Во-вторых, на то, как вода производится, хранится и транспортируется. В-третьих, на сертификаты и документы, подтверждающие качество воды. Ну и в-четвертых — на сервисную составляющую, в первую очередь ремонт и обработку кулера.

Что из перечисленного выше может предоставить DIO?

«Сегодня в Новосибирске требования к качеству воды очень высокие, — дает свою оценку директор компании DIO Никита Катешов. — Участники рынка задали очень высокую планку, потребители ждут, что мы будем им соответствовать. Попив какое-то время чистую воду, которую мы поставляем, человек начинает чувствовать разницу и уже не хочет возвращаться к обычной, водопроводной. Придите в кафе, попросите чай — и вы сразу почувствуете, на какой воде его заварили».

Скважины, из которых завод в Академгородке добывает воду, очень глубокие, и вода в них очень чистая — теоретически ее можно разливать уже сразу. Но DIO все равно корректирует ее минеральный состав. «Если в воде много солей кальция, она будет оседать при кипячении, — предупреждает Никита Катешов. — Накипь выводит из строя кулеры, кофемашины, остается внутри чайника».

Говоря о качестве воды, люди часто забывают о качестве самой тары (кроме, может быть, ее чистоты). Но это тоже важный фактор, и DIO отличается от многих других «разливочных» тем, что 19-литровые бутыли, которые развозятся клиентам, компания производит сама, из поликарбоната. И это, как показывает опыт, позволяет убить не двух, а сразу трех зайцев. Первый — надежность: бутыли, в которых привозят питьевую воду, многоразовые (хотя есть и одноразовые, попроще), следовательно, тара должна быть «живучей». И компания делает так, чтобы она жила дольше, выпускают ее из поликарбоната, а не из ПЭТ.

Второй — экономия: готовая бутыль (пустая) стоит около 300 рублей, а материал и работа машины по изготовлению — намного меньше в пересчете на каждый экземпляр. Третий — сопутствующий вред, вернее, его отсутствие: такая бутыль не образует микротрещин, которые из-за просочившейся воды могут «убить» кулер. Дополнительно продлить срок жизни бутыли может транспортировка в палетах — это ноу-хау от DIO. Сейчас часть транспорта компании уже переоборудована под палеты, в дальнейшем такой способ перевозки планируется сделать стандартным. И погрузку заодно автоматизировать.

Лаборатория контроля качества на заводе, разумеется, есть, но компания регулярно пользуется услугами двух независимых — одной в Академпарке, еще одной в Роспотребнадзоре. «Наши собственные анализы нужны в том числе для того, чтобы контролировать состояние и работу оборудования, — объясняет Никита Катешов. — Другие образцы мы отдаем сторонним лабораториям, потому что по закону к каждой партии воды должен быть составлен протокол. А если бы мы составляли его сами, можно было бы усомниться в объективности наших анализов. Пусть этим займутся другие».

Зачем нужна наклейка на кулере?

Какого-то «специального» оборудования для школ нет — в основном это обычные кулеры, диспенсеры и помпы. Есть в ассортименте DIO и пурифайеры, но в школы их обычно не устанавливают. «Есть некоторые нюансы в их работе, — говорит Никита Катешов. — Для успешной работы пурифайера нужен очень большой расход воды, потому что иначе вода в емкости начинает застаиваться. А когда вода застаивается, в ней начинают размножаться микроорганизмы, которые потом проникают в фильтры, и те начинают работать «в минус», то есть заражать воду вместо того, чтобы очищать. Если пурифайер поставить в класс, где учатся 20–30 детей, — этого не хватит. И главное, вы сами не поймете, что прибор испорчен.

Никто не делает анализов, не знает, как много воды через него проходит. Мы знаем это по собственному опыту, поскольку занимаемся этим много лет».

Кулер лучше тем, что проще и нагляднее. Но свои нюансы есть и здесь. «Если не проводить своевременную санитарную обработку, кулер тоже может стать источником заражения, — рассуждает Никита Катешов. — Давайте представим себе, как это происходит. Мы поставляем бутыль собственного изготовления, где грязи взяться неоткуда. Вода, которую мы разливаем, содержит много озона, который все дополнительно дезинфицирует. Пока бутыль едет по конвейеру, ее несколько раз проверяют — но как только воду начинают пить, внутрь попадает воздух извне. В нем пыль, в пыли споры бактерий. И чем дольше открытая бутыль стоит недопитой, тем больше риск».

Для того чтобы обезопасить себя, директор DIO советует не хранить бутыли на подоконниках и у батарей. И, разумеется, обращать внимание на дату, указанную на наклейке на кулере. Это дата очередной плановой санобработки. «Мы предупреждаем клиентов, чтобы не пропускали. В указанную дату мы сами приезжаем, предоставляем замену — но иногда забывают. И бывает, нам сюда такое привозят… представить трудно, что с этим кулером делали и что там теперь живет».

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У компании DIO есть специальное предложение для детских учреждений: скидка 20 рублей с бутыли воды 19 л, оборудование для раздачи воды в бесплатное пользование и с бесплатной установкой. Плюс 33% скидки на санитарную обработку. И в довесок — скидка на детскую воду «Эльбрусинка», привезенную из Нижнего Архыза, — минус 5 рублей с пятилитровой бутылки.

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